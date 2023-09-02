颱風海葵將襲台灣　終結1471天無颱風登陸紀錄　東部及南部影響大

台灣中央氣象局9月2日針對中度海葵颱風發布陸上颱風警報，暴風圈預計9月3日清晨觸陸。根據最新風雨預測，9月3日清晨6點至中午12點恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼及綠島風力達停班停課標準；台東縣山區、蘭嶼及綠島也達24小時累積雨量停班停課標準。



台媒《ETtoday》東森新聞雲引述FB fanpage《天氣職人-吳聖宇》分析師吳聖宇說法，他指出，海葵應該會被環流帶動著「撞向台灣」，明（3）日清晨起暴風圈逐漸接觸，明晚於台東地區登陸可能性很高，台灣有機會終結自2019/8/24以來「長達1471天沒有颱風登陸的狀況」。

海葵颱風最新路徑預測。（翻攝天氣風險公司）

吳聖宇表示，海葵颱風於週一清晨左右可能進入台灣海峽，導致移動速度放慢，繼續向偏西方向移動，預計暴風圈完全脫離台灣陸地，恐要等到週一晚間，陸上警報也才會解除，「影響台灣的時間算是相當的長。」

吳聖宇表示，若按照該路徑，台灣東半部及南部的影響最大，會有明顯風雨發生的機會，北部影響次之，中部因地形屏障作用明顯，影響則較小。

海葵可能登陸廣東福建交界 前身是「龍王」

吳聖宇分析指出，海葵會緩慢西進、直到登陸廣東、福建交界沿岸，海上警報時間有可能會再多延續至週二、週三兩天，當然也不排除會快一點就往大陸方向前進。

值得一提的是，「海葵」原名叫「龍王」於2005年9月26日形成，據維基百科顯示，當時造成「龍王」造成中國大陸147死逾39傷、台灣2死73傷。最後中國大陸提出除名的要求，「龍王」才改名為「海葵」。

根據台灣中央氣象局最新風力預測，明天（9月3）清晨6點至中午12點恆春半島、花蓮縣、台東縣平均風力5至6級轉6至7級，陣風8至9級轉9至10級；蘭嶼、綠島平均風力7至8級，陣風10至11級達停班停課標準。

海葵颱風將襲擊台灣。（台灣中央氣象局）

根據24小時累積雨量預測，最大量為宜蘭縣山區200至340毫米、花蓮縣山區200至340毫米，皆未達兩縣市政府停班停課標準；但台東縣山區150至300毫米、蘭嶼及綠島平地150至300毫米，已達當地政府停班停課標準。

台灣花蓮縣已於18時多宣佈停班停課。