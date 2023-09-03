颱風海葵料午後登陸台東　為台灣4年來首登陸颱風　8縣市停工停課

台灣中央氣象局今天（3日）表示，中颱海葵暴風圈在清晨5時已觸及台灣本島陸地，預估今天下午中心可能會在台東一帶登陸。海葵將成為台灣4年來首次登陸的颱風。



台灣中央氣象局今天（3日）表示，海葵暴風圈已觸及台灣本島陸地，預估今天下午中心可能會在台東一帶登陸。（台灣中央氣象局）

據台灣中央氣象局，海葵清晨6時中心位置在台東東方約180公里處；中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40米，七級風平均暴風半徑180公里。

氣象局預報員劉宇其稱，海葵暴風圈在3日清晨5時已接觸台灣陸地，台灣東半部會逐漸進入暴風圈，今天上午東半部、恆春半島風雨會顯著增強；預估颱風中心下午可能會從台東登陸，晚上中心會進入到西南部陸地，午後中南部風雨也會增強。

劉宇其稱，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，3日宜蘭縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨；花蓮山區可能會有超大豪雨發生；基隆北海岸、大台北、宜蘭地區及桃園、新竹、台中山區有局部大雨發生。

高雄、台南、嘉義和台東等8個縣市宣布3日停班停課。花蓮縣在2日更已經撤離超過4400名山區民眾。

受到海葵影響，航空交通方面，3日的台灣本島飛機航班全部取消，部份飛往高雄的國際航班亦要押後至4日。

蔡英文視察中央災害應變中心。（ETtoday新聞雲）

蔡英文3日上午視察中央災害應變中心。蔡英文表示，這次颱風來勢洶洶，颱風的強度也有增強趨勢，千萬不可以掉以輕心，各單位都要加強戒備，中央地方更要齊心協力防颱。

大陸中央氣象台稱，海葵4日凌晨移入台灣海峽，然後向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近。海葵將給台灣、福建、廣東等地部分地區帶來強風暴雨，為此中央氣象台今晨繼續發布颱風紅色預警。