台灣五年投資12.7億吸引國際人才　越菲印尼3國先設海外招生基地

為招收優秀國際生赴台就讀及留用台灣，台灣教育部與國發會攜手，在既有「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計劃」外，再推動「促進國際生來台及留台實施計劃」，預計5年（2024至2028年）投入新台幣52億元（約合12.7億港元）預算，擬設置10個海外基地。預計到2030年招收國際生累計32萬人，預計留用人數累計超21萬人。



台灣教育部今（7）日指出，招生對象為港澳僑生與各國境外生，且正在國外大學就學中或專科畢業生，教部將委託大學設置海外基地進行招生，將先以越南、印尼與菲律賓等國為主，在免學雜費、每月提供新台幣1萬元獎助金，以及畢業後可在台高科技產業就業等條件配合下，希望5年可再多招1.8萬名優秀國際生。

同時，配合國發會推動「強化人口及移民政策」推動，以及產業界建議擴大吸引優秀國際生赴台就讀及留台，台灣教育部今在既有招收僑生港澳學生及外國學生實施計劃，加碼推動「促進國際生來台及留台實施計劃」宣布5年將投入52億元，設置10個海外基地。預計到2030年可招收國際生累計逾32萬人，預計留用人數累計超過21萬人。

台灣教育部技職司長楊玉惠表示，此次擴大招生優秀國際生計劃，對象為港澳僑生與各國境外生，並不包含陸生。同時，台灣官方也預計籌組大學聯盟，由大學在「歐美國家」與「新南向國家」設置海外基地，該基地將提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生功能，其中新型專班則是由台灣大學與企業共同赴海外招收國際生，招生物件不限於海外基地所處國家。按規劃，2024、2025年將以印尼、越南、菲律賓等國家先設立海外基地，預計114年共成立10個海外基地。

根據教育部計劃，大學將和企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計，而新型專班學生將獲國發基金提供最多2年「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」。楊玉惠表示因為學生和學校與企業有簽約，故學生畢業後最少留台2年，而企業到國外招收外籍生時，也要先確定提供學生生活津貼。

楊玉惠指出，這次計劃是在既有招生管道外，再額外招收優秀國際生，預計5年再多招1.8萬名，由於這些新型專班，鎖定STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域，除了免學雜費，還會提供產學獎助金及生活與實習津貼，畢業後可到台灣高科技企業工作，薪資待遇對東南亞學生來說非常有誘因，期望可以達到預期目標。