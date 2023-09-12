台灣公布新國防報告書　涉解放軍對台威脅篇幅大增近一倍

台灣軍方今天（12日）公布2023年國防報告書，相較上一次的2021年國防報告書，涉及大陸對台威脅頁數大幅增加近一倍。



台媒中央社及《中國時報》等報道指，根據2023年國防報告書，大陸區域拒止、反介入、海上封控及三棲快速多點犯台能力日趨完備，台軍正向外拓展防衛空間，爭取全民防衛動員，達成強化固守韌性、延伸防衛縱深與戰略持久目標。

今年報告書在區域情勢篇章中，詳實敘述美國、日本、韓國、東南亞、印度、澳洲等台灣的區域友盟國家為應對大陸所採取的相對應措施外，更刊載美軍西太平洋基地部署的示意圖，並羅列中、美、朝鮮、澳洲、日本、韓國的飛彈預估射程。

涉及大陸對台威脅內容增加至19頁

涉及大陸對台威脅的方面，相較2021年國防報告書只有10頁，本年報告書增加至19頁。報告書將「中共各型飛彈打擊範圍示意圖」、「中共當面沿海機場擴建示意圖」（惠安、龍田、漳州機場）及各軍種發展狀況納入；同時延續並深化「灰色地帶威脅、認知作戰」重點。

報告書也列舉近期解放軍軍機繞台架次及重要事件一覽表，扣合每當台灣有重大外交事件時，解放軍便對台舉行大型軍事演習。如去年8月前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、今年4月蔡英文在美國會唔美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等。

為了應對大陸威脅，台軍在報告書除了細數各式對美軍購、國防自主等成果外，又指台灣為強化戰力，推動「義務役期調整」、「精進後備改革」，並說明訓練內容、預期效益、待遇調整等面向。