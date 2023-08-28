解放軍大型無人機飛至宜蘭外海空域　台軍：疑探查防空導彈部署

台灣防務部門今日（28日）上午表示，解放軍一架BZK-005大型無人機27日自台灣島「北部空域」繞行至宜蘭（位於台灣島東北部）外海空域，台軍方稱，運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



據《聯合新聞網》報道，台灣「國防部」昨日（27日）6時至今晨6時，共有11架解放軍軍機及4艘軍艦持續在台海周邊活動，有6架次飛越「海峽中線」及其延伸線，進入台灣「西南、東南及東北空域」。

除2架殲-16、2架殲-10及1架轟-6戰機穿越巴士海峽至台灣東部外海空域進行操練外，還有1架BZK-005無人機在台灣北部空域繞行至宜蘭外海空域。

長春航空展BZK-005無人偵察機亮相（視覺中國）

據悉，BZK-005無人機為解放軍海軍的大型無人機，續航能力可觀，可執行通訊中繼、偵查、攻擊、測繪等軍事任務，過去曾參與長航繞台任務。台軍稱，台軍在宜蘭部署了「弓三」防控導彈，不排除該無人機是為探查台灣東部防空部署。

對於解放軍軍機、軍艦巡視台海，國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，維護國家主權和領土完整，維護兩岸民眾的共同利益是中國人民解放軍的神聖職責，遏制「台獨」分裂、反對外來干涉，解放軍不是說說而已。