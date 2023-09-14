福建推最強惠台政策　台官方：大陸經濟不振　融台惠台皆不切實際

針對福建推出號稱「最強惠台」政策，台灣陸委會14日做出回應，稱北京方面公布《兩岸融合發展示範區意見》，同是中共二十大以來對台單邊設定「融合促統」統戰作為的一環，呼籲摒棄單邊政治操作，並反諷陸方若無法有效改善其內部經濟問題，相關「融台惠台」措施，均屬不切實際。



台灣陸委會14日以書面形式四點回應北京方面日前公布其所謂《兩岸融合發展示範區意見》。陸委會表示，綜合觀察其《意見》內容，係北京將既有政策及措施加以彙整而成，同屬中共二十大以來對台單邊設定「融合促統」統戰作為的一環。

陸委會首先舉北京今次片面提出包含就學就業、社會參與、產業農漁科技合作、人文交流及廈金、福馬生活圈在內措施，「以同等待遇、經濟利益為掩飾，拉攏誘引台灣民眾、企業赴陸融入其制度法規規範，接受共產黨的領導，完全是中共一廂情願的做法」。

其次，就《意見》有意要吸納台灣資金、人才赴陸投資發展訴求，陸委會認為這是陸方想藉此提振當前經濟景氣低迷、消費不振、青年失業率飆升、企業經營環境持續惡化等內部經濟問題，指「陸方若無法有效改善其內部經濟問題，相關融台惠台措施，均屬不切實際」。

台灣居民可在福建平潭綜合實驗區申請使用大陸職業資格證書，並享受大陸地區同等待遇。（視覺中國）

第三，陸委會整理《意見》，指內容提及「交流」21次、「合作」33次，顯見中國大陸也認同透過兩岸交流合作，才能營造合宜的互動氛圍，陸委會由此呼籲北京，應該正視兩岸體制、生活方式與價值觀不同，應尊重台灣人民對於自由、民主與尊嚴的堅持，且在兩岸逐步恢復交流過程中，涉及諸多政策、法規、行政執行及安全等問題，需要回歸兩岸既有對話協商機制進行協調溝通，並做妥善安排，方能保障民眾權益，促進兩岸良性互動。

陸委會最後表示，台灣今後仍將全力維護台海和平穩定現狀、密切關注情勢發展、做好安全管理，促進兩岸健康有序的交流。