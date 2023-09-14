福建對台新政推「精準融合」　國台辦官員閩南語發言：閩台親上親

國務院新聞辦公室今（14）日邀集國台辦、發改委、福建省官員召開記者會，針對福建不同城市與台灣的融合發展規劃進行說明，出身福建人的國台辦副主任潘賢掌於會上以閩南語說「兩岸一家親、閩台親上親」，認為該意見落地後，兩岸融合發展的政策制度體系將更加完善。



北京方於12日釋出對台新策，目標將福建「精準」建設成台胞台企登陸第一家園，譬如廈門與金門、福州與馬祖打造同城生活圈；泉州、漳州建設世界閩南文化交流中心；龍岩、三明創新兩岸客家文化交流等。

發改委副主任叢亮在記者會上表示，針對福建不同城市與台灣的融合發展規劃，主要有3大方面的重大舉措，首先是深化「廈門與金門」融合發展，包括打造廈金「同城生活圈」；支持金門共用廈門新機場；加快推進與金門通電、通氣、通橋；金門居民在廈門同等享受當地居民待遇等。

國家發展改革委副主任叢亮記者會上以三大重大舉措，概括福建不同城市與台灣的融合發展規劃。（CCTV截圖）

其次是「福州與馬祖」深化融合發展，包括打造兩地同城生活圈；馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇；吸引台胞台企參與福州數位經濟發展；加快推進與金門通電、通氣、通橋等。最後是加快平潭綜合實驗區開放發展，包括擴大對台跨境服務貿易開放、探索建設兩岸共同市場先行區域、究放開台灣信息服務等行業准入、支持平潭綜合實驗區建設更加便捷的兩岸往來通道等。

叢亮表示，福建其他地區亦會推進通融實踐，譬如發揮泉州、漳州閩南語地區台胞主要祖籍地優勢，建設世界閩南文化交流中心，展開與澎湖融合發展實踐。「希望更多台灣同胞能到福建走走看看，讓閩台兩地民眾親上加親。」

有別於叢亮主要從政策面介紹規劃，國台辦副主任潘賢掌在會中更多訴諸兩岸文化與民族之情。潘賢掌表示，福建與台灣隔海相望，地相近、人相親，認為建設兩岸融合發展示範區是為「深化兩岸融合發展、夯實和平統一基礎」的重大舉措。

國台辦副主任潘賢掌9月14日出席國新辦記者會，介紹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》。（CCTV截圖）

潘賢掌表示，福建全省域基本建成兩岸融合發展示範區，可以充分發揮福建對台獨特優勢和先行先試作用，得促進閩台融合發展政策措施，落實台胞台企同等待遇，有助台灣同胞充分感受到「融合有好處、閩台親上親」。

潘賢掌強調，透過意見的落地見效，相信兩岸融合發展的政策制度體系將更加完善，閩台人員往來將更加便捷，貿易投資將更加順暢，交流合作將向更寬領域、更深層次拓展，最後更以閩南語說「兩岸一家親、閩台親上親」，期許兩岸的社會氛圍得以更加濃厚。