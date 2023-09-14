福建對台新政推「精準融合」 國台辦官員閩南語發言：閩台親上親
國務院新聞辦公室今（14）日邀集國台辦、發改委、福建省官員召開記者會，針對福建不同城市與台灣的融合發展規劃進行說明，出身福建人的國台辦副主任潘賢掌於會上以閩南語說「兩岸一家親、閩台親上親」，認為該意見落地後，兩岸融合發展的政策制度體系將更加完善。
北京方於12日釋出對台新策，目標將福建「精準」建設成台胞台企登陸第一家園，譬如廈門與金門、福州與馬祖打造同城生活圈；泉州、漳州建設世界閩南文化交流中心；龍岩、三明創新兩岸客家文化交流等。
發改委副主任叢亮在記者會上表示，針對福建不同城市與台灣的融合發展規劃，主要有3大方面的重大舉措，首先是深化「廈門與金門」融合發展，包括打造廈金「同城生活圈」；支持金門共用廈門新機場；加快推進與金門通電、通氣、通橋；金門居民在廈門同等享受當地居民待遇等。
其次是「福州與馬祖」深化融合發展，包括打造兩地同城生活圈；馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇；吸引台胞台企參與福州數位經濟發展；加快推進與金門通電、通氣、通橋等。最後是加快平潭綜合實驗區開放發展，包括擴大對台跨境服務貿易開放、探索建設兩岸共同市場先行區域、究放開台灣信息服務等行業准入、支持平潭綜合實驗區建設更加便捷的兩岸往來通道等。
叢亮表示，福建其他地區亦會推進通融實踐，譬如發揮泉州、漳州閩南語地區台胞主要祖籍地優勢，建設世界閩南文化交流中心，展開與澎湖融合發展實踐。「希望更多台灣同胞能到福建走走看看，讓閩台兩地民眾親上加親。」
有別於叢亮主要從政策面介紹規劃，國台辦副主任潘賢掌在會中更多訴諸兩岸文化與民族之情。潘賢掌表示，福建與台灣隔海相望，地相近、人相親，認為建設兩岸融合發展示範區是為「深化兩岸融合發展、夯實和平統一基礎」的重大舉措。
潘賢掌表示，福建全省域基本建成兩岸融合發展示範區，可以充分發揮福建對台獨特優勢和先行先試作用，得促進閩台融合發展政策措施，落實台胞台企同等待遇，有助台灣同胞充分感受到「融合有好處、閩台親上親」。
潘賢掌強調，透過意見的落地見效，相信兩岸融合發展的政策制度體系將更加完善，閩台人員往來將更加便捷，貿易投資將更加順暢，交流合作將向更寬領域、更深層次拓展，最後更以閩南語說「兩岸一家親、閩台親上親」，期許兩岸的社會氛圍得以更加濃厚。