2024台灣大選｜美媒臆測蕭美琴將任賴清德副手　指能為選情加分

鴻海創辦人郭台銘與資深藝人賴佩霞搭檔參選明年台灣總統大選，其餘候選人則仍未有相關公布，引起外界關注。周四（14日），美國政治新聞網站Politico「中國觀察家」（China Watcher）臆測，民進黨總統參選人、副總統賴清德或會搭配駐美代表蕭美琴出戰，並指蕭的資歷能為選情加分。



報道指，台灣觀察家之間逐漸形成共識，認為蕭美琴大有可能成為賴清德的副手。蕭美琴有著美國學歷，是蔡英文的「密友」，曾擔任立委與國家安全會議諮詢委員，2020年7月接任駐美代表後與美國聯邦議員及重要立法團體關係良好，能為賴清德選情大大加分。

過去，蕭美琴一直對「賴蕭配」的傳言避而不談。近日，她接受彭博（Bloomberg）專訪，也以目前非常專注於處理對美關係，來回應與賴清德搭檔的可能。

圖為去年初賴清德外訪過境美國時，與蕭美琴共進午餐。（賴清德Facebook）

然而，報道指出，目前檯面上沒有其他可能人選，多位熟悉台灣事務的美方人士也看好「賴蕭配」。前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Steve Young）就表示，蕭美琴與台灣有著深厚的根源，同時了解美國、與美國有連結，這對賴清德來說是加分，因其美國經驗較少。美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則認為，北京積極想把賴清德在美國的形象塑造成「麻煩製造者」，但蕭美琴在華府有關係並受到信任，能夠反制。

不過報道同時稱，目前北京加大對台灣的武力威脅，蕭美琴是否願在此刻離開駐美代表這一處理美台關係的重要崗位仍不清楚。曾在美國前總統布殊（George W. Bush）任內擔任AIT處長的包道格（Douglas Paal）表示，蕭美琴在美國人氣高企，若擔任副手，需比其他人犧牲放棄更多。