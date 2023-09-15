JPEX台灣亞洲區塊鏈大樓「火速搬空」　代言人陳零九：願配合調查

香港證監會警告加密貨幣交易平台JPEX後，大量用家表示無法提取資金，即「出金」。但原來今年初開始，已有內地和台灣的用戶報稱無法「出金」。



據《ETtoday東森新聞雲》報道，JPEX近年積極拓展港、台等市場，除了請藝人陳零久代言，更大舉在台北市東區黃金地段租下辦公大樓，如今辦公室已火速撤空。據《香港01》此前查核，JPEX平台從 2020 年註冊、2021 年開始營運至今，實際負責人、香港辦公地點一直成謎。



對於JPEX遭點名，更有涉及詐騙的疑慮。今日(15日)晚間陳零九出面回應，稱自己7月底已結束代言，正試圖了解情況，但目前仍聯繫不上JPEX相關人士，「其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方願全力配合」。此外，他也表示因雙方合作已結束，要求所有宣傳素材要盡速下架。

亞洲區塊鏈大樓：未裝修還是人去樓空？

《ETtoday東森新聞雲》報道，JPEX為近年新竄起的虛擬貨幣交易平台，但在幣圈以外並不算特別知名，一直到今年7月小巨蛋的「拳上」拳賽舉行之時，JPEX才以主辦方的身份獲得各界大量關注。

此外今年6月，JPEX更宣布進駐台灣東區黃金地段SOGO旁的13層樓高大樓。台媒報道指出，該大樓2017年由日本珠寶品牌以每月新台幣500萬元租下，但該店2021年撤出後空租約2年，JPEX進駐後，豪言打造為亞洲區塊鏈中心，整棟大樓傳租金約新台幣340萬元（約83萬4,448元港幣）。區塊鏈媒體《鏈新聞》則指出，JPEX僅承租二到六樓，每個月估月租達75萬新台幣（約18萬4,067元港幣）。

《鏈新聞》指出，他們詢問一樓的飲料店 ，能否找得到 JPEX 相關人員時碰壁，店員表示內部正在進行裝修，無法上樓找人。嘗試搭乘電梯後，發現僅能通往三樓與四樓的教室。其餘樓層皆有門禁管理，無法前往，也沒有相關人員可以接應與聯繫。

另外一間區塊鏈媒體《動區動趨》則指出，該大樓從6月開始內部實際上一直處於施工未完工狀態，官方人員所說的頂級室內裝潢只能淪為想像，實地探訪內部不見人影，但外牆上的代言人陳零九照片還未撤下。

據《香港01》此前查核，在多國公司登記處調查後，發現各地註冊疑為「人頭」登記，平台從 2020 年註冊、2021 年開始營運至今，實際負責人、辦公地點一直成謎。在香港找不到辦公地點。

《鏈新聞》訪問 JPEX 受災戶，他們指自己是剛開始接觸加密貨幣，想嘗試比股市還要高報酬的市場。因此在友人介紹，加上名人代言、媒體宣傳之下，誤入了陷阱。