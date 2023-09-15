JPEX遭證監警告　內地用家7月應邀來港出金被毆打　警通緝四人

【加密貨幣 / 虛擬貨幣】證監會警告加密貨幣交易平台JPEX後，大量用家表示無法提取資金，即「出金」。但原來今年初開始，已有內地和台灣的用戶報稱無法「出金」，包括使用了JPEX一年多的深圳用戶余先生。他接受《香港01》訪問時稱，今年7月應JPEX客戶服務職員邀約來港，稱當面簽字就可提取約156萬港元虛擬資產，但他到達上水後聯絡職員，即被數名從七人車衝出的人襲擊。

警方表示正通緝四人，包括一名投資公司負責人和三名黑衣人，仍調查犯案原因，同時呼籲JPEX苦主網上報案。記者正向JPEX查詢，與毆打事件有無關聯。



涉款20萬美元 1月起無法「出金」

深圳人余先生從2019年起投資加密貨幣，因為幣安（Binance）、火幣等平台，陸續停止接受香港及中國內地用戶使用槓桿投資，他在2022年6月起轉用在香港大肆宣傳的JPEX。

他先「試水溫」，從全球最大的交易所幣安，轉了比特幣、以太幣等主流加密貨幣至JPEX，涉款折合3至4萬美元，之後成功「出金」，將加密貨幣轉回至幣安，因此覺得JPEX可信。

他與幾個同事，陸續投入約20萬美元（約156萬港元）的加密貨幣至JPEX，但到今年1月至6月開始無法「出金」。

內地JPEX用戶表示，JPEX要求他們手持身份證自拍認證身份，才能「出金」提取資產，但就算照做，都無法提取。（受訪者提供）

要求首次身份證拍照、提供人臉影片

「要求我重新認證，拍攝身份證正反面，租房地址，水電煤單據，人臉視頻等等。」余先生形容這些要求古怪，更要他首次身份證的自拍照。他全部照做後，依然無法轉出資產。

應約來港到上水遭毆打

余先生稱JPEX的客戶服務職員邀約他到香港，親自簽字確認就能轉出資產。他和另外兩名用戶，在今年7月18日應邀到上水劍橋廣場A座。他稱到達後聯絡職員，突然一輛銀灰色七人車駛近，數戴口罩的黑衣人衝出來圍毆他們，持續六七分鐘。

余先生一度暈倒，同行的另外兩人輕傷。他們被送到北區醫院治理，同日出院。他的兩部手提電話被砸爛。他當日在香港報警求助。

JPEX內地用家余先生，稱2023年1月開始無法出金，應JPEX職員指示，7月18日來港簽字確認。但到上水劍橋廣場指定地方後，被從七人車衝出的多人毆打，手提電話被打爛。（受訪者提供）

警方通緝四人 包括投資公司負責人和黑衣人

警方表示，一名姓余持有中國身份證的男子，於7月18日在上水新運路與卓運街交界近劍橋廣場遭毆打，前額頭及鼻擦損。警方通緝四人，包括一名中國籍男子，是投資公司負責人；另外三名年約30至40歲的中國籍男子，身高約1.7米，穿黑色上衣及黑色長褲，其他資料不詳。

據了解，案發位置為行人路，沒有設有閉路電視。當日受害人因商業事務進入香港境內，打算與之前曾發生口角的被通緝人士會面。當時上午約9點10分，受害人到達指示的位置，突然上述另外三名被通緝人士出現，並從後襲擊受害人導致上述傷勢。眾人事後往新運路方向逃去無蹤。案件交由大埔警區刑事調查隊第七隊負責調查。

加密貨幣平台JPEX在香港大肆宣傳，但證監會警告其有多處疑點。圖為2023年8月初，旺角街頭的廣告。（勞顯亮攝）

證監會反駁：JPEX從未聯絡 警方呼籲苦主報警

余先生希望警方可以調查事件，對於JPEX遭證監會警告，他直言「已經放棄任何幻想」可以拿回資金，希望曝光事件警惕民眾。

JPEX於9月13日遭JPEX警告後，提高「出金」手續費至99.9%，又聲稱正與證監會聯絡。

證監會反駁指，就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。同時強調，JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。

警方表示，已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件，呼籲所有關於證監會聲明中的虛擬資產交易平台的投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。

《香港01》正向JPEX查詢，是否與毆打事件有關聯。