陸籍漁船越界捕撈　拒檢還衝撞海巡艇致損　台方強力登船逮17人

周五（29日）上午8時許，一艘大陸籍漁船越界在台灣新竹西北方11.8海浬捕撈漁獲，新竹海巡隊編號10088巡防艇前往查緝，詎料陸籍漁船拒絕配合調查，一度衝撞海巡艇，台方船艇受損、駕駛艙玻璃破裂。最終，包括船長在內共17人遭台方逮捕回台北港偵辦。



涉事漁船。（聯合報）

海巡署艦隊分署指，上午8時23分左右，艦隊分署第新竹海巡隊接獲第三巡防區通報，位於新竹西北11.8海浬（禁止水域內6.4浬）發現大陸籍閩漁6XX12號漁船違規拖網作業。

新竹海巡隊10088艇前往錄影搜證並廣播停船受檢，然而該漁船不僅拒檢，還一度向10088艇衝撞致其玻璃破裂、船上設備損毀、左舷船體欄杆變形及救生筏掉落，惟艇上人員沒有受傷。

新竹海巡隊10088艇受損。（聯合報）

有見及此，台方海巡人員立即鐵腕登船，控制在場17人。

經查，台方當場查扣不法漁獲約2萬公斤，並把眾人帶回偵辦，詢後依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、妨害公務等罪嫌送辦。

台方海巡人員鐵腕登船，控制在場17人。（聯合報）

面對在場台媒詢問為何船身要裝鐵條，以及拒檢衝撞新竹海巡隊艇時，52歲蔡姓船長表示，那是他們工作的鐵條，並不是故意要這樣的。

海巡署艦隊分署新竹海巡隊隊長曾俊瑜則表示，針對拒檢部分，海巡署歷年強制執法，還有帶案返回港口後的裁罰，損害了他們的獲利，導致近年來他們的反抗拒檢行為逐漸加劇。