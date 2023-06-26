倖存者實名舉報　唐山｢海霸｣撞翻漁船殺5人　肇事者3年後終判死緩

2022年6月，唐山男子李洪軍在網上實名舉報，稱於2019年遭「海霸」王瑞鵬襲擊，致漁船翻沉，造成船上5人死亡。案件於近日在秦皇島法院一審宣判，認定被告王瑞鵬構成故意殺人罪，判處死刑緩期2年執行，並賠償李洪軍27萬餘元人民幣（下同）。

6月24日，李洪軍向內媒澎湃新聞表示，他認為案件涉及5條人命，判決過輕，將對刑事部分申請抗訴，民事賠償提出上訴。



2019年12月，李洪軍與5名船員駕船駛入河北唐山灤南縣海域，捕撈海中的白蜆。當日17時許，王瑞鵬得知有吸蛤船隻到其下網海域，認為對方船隻使用的電耙捕撈方式可能會對其所下網具造成損害，便駕船駛向事發海域。

據李洪軍回憶，當時天色已晚，一條鋼殼漁船突然駛來「挑釁」，雙方船員發生口角。隨後李洪軍駕船離開，惟對方緊追不捨。李洪軍曾繞著一艘鋼製大漁船尋求掩體保護，但仍未躲開。最終被對方頂著船尾，在左滿舵時發現船舵失靈，向左側翻。

判決書顯示，王瑞鵬的船艏頂推按壓李洪軍船的船艉右部，導致李洪軍船熄火，在海面發生測翻，船上6人全部落水。

翻船後，李洪軍從駕駛艙掙扎著爬出，但其他5名船員已不見蹤影。被附近駛來的大連漁船救起的李洪軍成為唯一倖存者。當年12月22日，打撈沉船的工作人員在船後艙發現一具遺體，另外4名船員失蹤；2021年4月，失蹤的4名船員被天津海事法院宣告死亡。

由「交通肇事」變更為「間接故意殺人」

2019年12月14日，案發後第三日，唐山海警局將案件命名為「12·12交通肇事案」。2021年11月，秦皇島市海港區檢察院以涉嫌交通肇事罪，將被告人王瑞鵬起訴至海港區法院。李洪軍則提起附帶民事訴訟。

在刑事附帶民事起訴狀中，原告人李洪軍在「交通肇事損害賠償」後面補充道：「實際應為故意殺人罪」。2022年6月，李洪軍在網絡上對案件進行實名舉報，引發輿論關注。當年7月，秦皇島市檢察院對案件提起公訴，並將王瑞鵬的罪名由此前的交通肇事罪，變更為故意殺人罪。

5名遇難者家屬出具刑事諒解書 法院仍判死刑

今年4月7日，秦皇島中級人民法院公開審理案件，但只有李洪軍一人提起刑事附帶民事訴訟，要求賠償共計602萬餘元。5名遇難者的家屬在獲得賠償後，向王瑞鵬出具了刑事諒解書。秦皇島中院審理後認為，王瑞鵬於夜間在海上高速追逐李洪軍船隻，導致多人死亡的行為已構成故意殺人罪。

今年5月的一審判決中，法院以故意殺人罪判處王瑞鵬死刑，緩期二年執行；同時判決王瑞鵬賠償李洪軍經濟損失27萬餘元。

6月24日，李洪軍收到了法院判決書，但他認為背負了5條人命的王瑞鵬不應只判死緩，且賠償金額「差的太多」，他將對刑事判決申請抗訴，對民事部分提起上訴。