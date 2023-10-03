彭博指四間台企協助華為在深圳建晶片廠　台官方：和關鍵技術無關

彭博社3日報道指，台灣四家科技公司協助與華為有關聯的企業在深圳建設晶片廠的基礎設施。台灣經濟部介入調查這四家台灣公司與華為的關係，以了解他們在當地的動態。台經濟部表示，廠商合作內容和關鍵技術無關。



彭博社報道指，涉及的台灣四家科技公司包括崇越科技股份有限公司、亞翔工程股份有限公司、漢唐集成股份有限公司及矽科宏晟科技股份有限公司。

報道指，在深圳調查發現，華為支持的企業一處工地出現崇越科技和亞翔工程子公司的員工。在深圳另一處和華為有關的場址，也有漢唐子公司的員工。

此外，矽科宏晟在官網表示，已拿到深圳鵬新旭科技公司和鵬芯微建立化學供應系統的合約，鵬芯微是去年被美國列入黑名單的企業，而這兩家公司已被點名是跟華為共同建設晶片製造廠的廠商。報道指，矽科宏晟隨即刪除官網上的相關內容。

報道稱，對於這四家科技公司是否違反美國的制裁措施，目前尚不確定，原因在於美國對華為管制源自美國的技術，並未阻止所有商業往來。

王美花表示，廠商協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備無關。（台經濟部官網）

對此，台經濟部長王美花表示，依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，但根據報道，廠商協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備無關。

對於美國實體清單管制，王美花表示，若企業被美國納為實體清單，不可以使用美國設備和技術，會提醒台灣廠商遵守美方規定。

王美花進一步指出，廠商在中國大陸的投資、設立公司等技術使用除了必須符合台灣法規，不能違反國安規定，也須注意是否違反美國實體清單規定，經濟部會持續了解廠商與華為合作的態樣，以保障廠商相關權益。