華為貴氣智能金錶賣21999元人民幣　內媒：讓有錢人展現愛國情懷

華為25日召開秋季全場景新品發布會，推出一款售價達21999元（人民幣，下同）的黃金智能手錶，該手錶採用18K珍貴黃金材質，引發關注。內媒《第一財經》引述分析師的評論稱，「對於有錢人來說，兩萬元的手錶也不算貴，但是這可以顯示他們的愛國情懷」。



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根據資料，該款手錶是華為首款黃金智能手錶，全稱為「HUAWEI WATCH Ultimate Design 非凡大師」，是華為新推出的超高端品牌「Ultimate Design 非凡大使」旗下產品。

據介紹，這款手錶在錶圈、錶冠、PVD錶帶和蝴蝶扣等部位採用了18K材質，錶帶則採用了鈦金屬。手錶搭載一塊1.5英寸LTPO OLED 柔性屏幕，採用藍寶石鏡面。該手錶還支持雙向北斗衛星消息功能，支持一鍵發送和接收北斗衛星消息，突破地面網絡限制，沒信號也能求救。

此外，這款手錶支持100多種運動模式，涵蓋了25種專業運動模式，包括跑步、步行、登山、騎行、游泳等等，還支持100米潛水級防水。其「高爾夫球場運動模式」還可以在練習場練習過程中記錄桿頭速度、球速、擊球效率、揮桿節奏等。

華為在發布會推出首款黃金智能手錶（點圖放大）：

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「華為最能代表國內高科技產品」

《第一財經》報道指，智能手錶的激烈競爭正越來越延燒至高端市場。一方面，從企業的角度，高端智能手錶能為企業帶來更高的利潤率；另一方面，從消費者的角度，智能手錶正在成為一種身份的象徵。

研究機構Canalys智能可穿戴分析師劉健森分析稱，「對於有錢人來說，兩萬元的手錶也不算貴，但是這可以顯示他們的愛國情懷」。劉健森還稱，「畢竟能夠代表國內高科技產品的品牌中，華為具有最高的認可度」。

據Canalys的數據，在2023年第二季度，在中國500美元以上的高端智能手錶市場上，蘋果仍然具有主導地位，佔據了超過60%的市場份額，相比之下，華為的份額約為30%，但華為的增長非常迅速，去年同期市場份額僅為2.3%。

劉健森稱，「華為在智能可穿戴領域很努力地去體現健康和運動方面的功能。他們的技術積累，特別是通過樹立注重『科學』的品牌形象，讓消費者體會到在數據跟蹤上的準確性和有效性」。