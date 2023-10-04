四間台企被指助華為在深圳建晶片廠　兩企今公告：未供半導體設備

彭博社3日報道指，台灣四家科技公司協助與華為有關聯的企業在深圳建設晶片廠的基礎設施，引發各界關注。其中被點名的亞翔工程股份有限公司和矽科宏晟科技股份有限公司4日公告表示，並未提供半導體製程設備，強調業務遵守相關法規。



亞翔指出，集團在大陸上市子公司亞翔系統集成科技（蘇州）僅從事建築內裝、機電配管的基礎工作，並未涉及高端科技限制性材料或管制產品，以及半導體生產設備領域，並強調公司所有投資與業務遵守主管機關政策，並嚴格遵守相關法律規定，保障所有投資人與員工權宜，及提供客戶最佳化的技術管理服務及正直合法的業務經營。

矽科宏晟則表示，自2022年6月以來陸續承接鵬芯微及鵬新旭廠務端化學品供應系統工程，並未提供半導體製程設備給鵬芯微及鵬新旭，所有業務皆遵守政策與法令，以拓展營運項目，工程業務持續進行中不受影響。

鵬芯微是去年被美國列入黑名單的企業。（企業官網）

彭博社報道指，涉及事件的四家台灣科技公司，除了亞翔及矽科宏晟，還有崇越科技股份有限公司、漢唐集成股份有限公司。報道指在深圳調查發現華為支持的企業一處工地出現崇越科技和亞翔子公司的員工。在深圳另一處和華為有關的場址，也有漢唐子公司的員工。而據矽科宏晟在官網表示，已拿到深圳鵬新旭科技公司和鵬芯微建立化學供應系統的合約，鵬芯微是去年被美國列入黑名單的企業，而這兩家公司已被點名是跟華為共同建設晶片製造廠的廠商。報道指，矽科宏晟隨即刪除官網上的相關內容。

報道稱，對於這四家科技公司是否違反美國的制裁措施尚不確定，原因在於美國對華為管制源自美國的技術，並未阻止所有商業往來。而台經濟部長王美花表示，依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，但根據報道，廠商協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備無關。王進一步指出，廠商在中國大陸的投資、設立公司等技術使用除了必須符合台灣法規，不能違反國安規定，也須注意是否違反美國實體清單規定，經濟部會持續了解廠商與華為合作的態樣，以保障廠商相關權益。