台國安局研判：李尚福及秦剛涉違紀案件遭調查　牽動裝備後勤首長

中國大陸外交部前部長秦剛早前遭免職，國防部長李尚福也已有一個多月未出現在公開場合。台媒《聯合報》等報道，台國安局長蔡明彥4日（周三）在立法院接受質詢時表示，兩人基本上涉及違紀案件，正在接受調查。



台媒報道指，民進黨立委在立法院追問台國安局對秦剛、李尚福處境的研判。在秦剛部分方面，蔡明彥表示是個人緋聞問題，至於是否涉及洩密，台國安局了解中共正在釐清調查。

在今年3月全國兩會，在回答關於台海議題的提問時，當時秦剛特別拿出一本事先準備的《中華人民共和國憲法》。（01直播）

至於涉及李尚福方面，蔡明彥表示李尚福八月底就沒有公開活動至今，也涉及違紀事件，指向貪腐問題，因中共調查日期拉回2017年10月，是李尚福在擔任裝備部門首長期間。

蔡明彥稱，火箭軍是中共科技軍種，投注資源非常多，若內部出現貪腐問題，將影響建軍發展；據台國安局所知，中共領導人對此事非常重視，中共正調查2017年以來的狀況，今年8月才展開調查。

蔡明彥還表示，調查過程不僅牽動李尚福本人，被牽動者還包括裝備後勤系統各個首長。

李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。(影片截圖)

有立委追問，中共相關調查有無可能致令解放軍對台海形勢作出影響安全局勢的誤判、甚至出兵？蔡明彥回應稱，台灣目前並未監控到解放軍特意透過對外情況緊張的塑造來轉移焦點的行為，將持續密切關注。