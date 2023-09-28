國防部長李尚福缺席中共政治局學習　近一個月未公開露面

新加坡《聯合早報》28日報道，中共政治局27日進行集體學習，久未露面的國務委員兼國防部長李尚福沒有列席，同樣未列席的還有7月底被免去外長職務但仍保留國務委員頭銜的秦剛。



央視《新聞聯播》畫面顯示，除李尚福和秦剛外，另外三名國務委員（右起）王小洪、吳政隆和諶貽琴列席了27日舉行的中共政治局集體學習。（央視）

中共政治局27日就世界貿易組織規則與世界貿易組織改革進行第八次集體學習，由中共總書記習近平主持。國務委員不是中共政治局成員，但按照慣例，國務委員會列席政治局集體學習。

央視《新聞聯播》播出的畫面顯示，五名國務委員中，有三人列席了這次集體學習，分別是公安部部長王小洪、國務院秘書長吳政隆，以及諶貽琴。同為國務委員的李尚福和秦剛則沒有出席。

李尚福已有近一個月沒有公開露面，他最近一次參加公開活動是8月29日在北京出席第三屆中非和平安全論壇。

李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。(影片截圖)

路透社9月14日報道，李尚福原定要在9月7日至8日參加一場在中越邊境召開的防務合作年度會議，但越南在會前被告知，因為李尚福的「健康狀況」，須推遲會議。

路透社9月15日又引述10名消息人士報道，指李尚福因軍備採購問題正接受調查，而在2017年至2022年間與其共事的8名軍方採購單位高級官員，亦正接受調查。路透社稱未知涉及採購哪些裝備、金額等詳細資料。