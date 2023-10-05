2024台灣大選︱「藍白合」有望？柯文哲倡民調決定：輸方推薦副手

台灣明年初舉行新一屆大選，輿論關注民眾黨總統參選人柯文哲會否與國民黨總統參選人侯友宜組成「藍白合」，以抗執政民進黨總統參選人賴清德。近日，柯文哲拋出「藍白合」以民調決定，建議勝出一方為總統候選人，落敗一方推薦副手。對此國民黨周四（5日）表示，在野整合、藍白合作持續推進、堆疊善意，現在兩黨的黨務工作階層，甚至是主席對主席間皆持續進行中。



柯文哲結束5天訪美行程返台，周三（4日）在南加州出席活動期間，他向媒體拋出對「藍白合」的看法，表示同意在野應該整合一組勝選機率最高的組合，並要有一個公開公平的比賽規則。對此他建議由民調高的一方當正，參選總統，輸的一方推薦副手人選，組成一組勝選機率最高的候選人。

他又提到2014年台北市長選舉，他與民進黨姚文智就是透過民調方式決定由誰出馬，因此他認為藍白之間的整合也可以透過類似的方式，找一個雙方都可以接受的方式。至於一旦民調失利，是否願意當副手，柯沒有正面回答，僅稱這牽涉到政黨合作，他們會推薦適當的副手人選。

柯文哲與侯友宜。（中時新聞網）

周四，國民黨發言人楊智伃就柯文哲建議回應，表示在野整合、藍白合作持續推進、堆疊善意，現時兩黨的黨務工作階層，甚至是主席對主席間，都一直持續在進行中；又指可見愈來愈多民意展現民眾期待政黨輪替、藍白合作的方向，而這一切都會建立在共同的政治理念之上。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞則表示，競選辦公室和國民黨中央對藍白合作的立場始終一致，就是保持高度善意，選擇最佳時機；過去，侯友宜和柯文哲在雙北市政交流，也有合作愉快的經驗，待柯回台後，相信藍白雙方會在現有基礎上，持續積極溝通。