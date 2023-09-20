2024台灣大選｜郭台銘啟動連署　朱立倫：若在野整合　能贏賴清德

台灣明年初舉行總統大選，鴻海創辦人郭台銘周三（20日）啟動連署，爭取獨立參選。國民黨主席朱立倫表示，期待大家放下自我，便可成就大局，又指若在野彈營整合，那不論是國民黨的侯友宜，還是民眾黨的柯文哲，都能贏民進黨的賴清德。



朱立倫表示，任何事都存乎一念之間，只要放下自我，大家就可以成就大局，相信現在每一名有智慧的人都看得很清楚，只要大家走出大局，全民會感謝、會祝福，反之若只強調自我，就只會影響大局，讓全民失望。

他又指，最近看了很多民調，侯友宜的支持度大部分都往上升，很多結果都是第2名，而國民黨內參民調，侯友宜也是穩居第2，略微領先柯文哲。他強調，在四腳督的情況下，在野陣營的民調加起來遠超過賴清德，國民黨也試著做一對一的民調，顯示無論侯友宜還是柯文哲，都可以穩定領先賴清德。

郭台銘周三啟動連署爭取獨立參選。（聯合報）

郭台銘搭檔藝人賴佩霞投入大選，並開始連署。郭台銘表示，支持者的踴躍程度超乎想像，讓他非常感動，相信這些民意將促成非綠陣營團結。對於與國民黨、民眾黨的整合是否有進展，他稱，很多事情都正在進行中，太早曝光或造成不利影響，而他最近勤走地方、與基層民眾接觸，感受到真正的民意，相信這些民意最後會顯現出來，透過連署行動促成團結合作。

根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。