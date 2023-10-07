台學者：「岸田外交」意在避戰　無法想像日本向中國開戰

中美角力牽動台海局勢，如今距離2024大選不足百日，北京方面曾多次強調，兩岸關係面臨和平與戰爭的選擇，示警意味濃厚。有台灣學者認為，區域內的日本難以置身事外，但「岸田外交」意在避戰，日本強化自身防衛更多是為提升對中國外交對話的底氣。



由台灣淡江大學兩岸關係研究中心、國家圖書館、中共研究雜誌社、展望與探索雜誌社共同舉辦的「台海地緣戰略下的兩岸與國際關係」研討會6日登場，2024台灣大選和美日對兩岸關係的影響成為會上關注焦點。

與會學者普遍認為，兩岸關係未來無論是走向和緩或緊張，台灣選舉造成的改變「幅度可能有限」，難擺脫中美關係的框架限制。

隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。（資料圖片）

台灣國防安全研究院助理研究員李冠成在會上，發表了有關戰略民意展望的調查，當中有44%台灣民眾偏好「避險美國」，約35%受訪者則選擇「避險中國」。至於台灣與中美保持「等距關係」的主張則難成主流：支持廣義等距關係「和中親美」、「親美和中」與「強台不偏」的台灣民眾僅佔17%左右，近半（45.9%）受訪者都認為「強化台灣自身國防」才是重中之重。

李冠成認為，北京方面絕不樂見台灣越走越遠，因此中共對台政策「可迴旋或模糊的餘地越來越少」，逼迫台灣接招；美國方面，在其他條件不變的情況下，戰略模糊政策將不會有重大調整，維持海峽現狀符合自身利益。

至於台灣方面，李冠成認為，2024年台灣大選與兩岸關係影響主要變數在於「人」，即新總統在多大程度上被北京信任，並可與之對話，不過兩岸關係未來無論是走向和緩或緊張，台灣選舉造成的改變幅度可能有限。

著名國際關係學者米爾斯海默9月11日在台北出席論壇時指出，最有可能引發台海戰事的政治因素，是台灣宣布獨立。（沈澤瑋攝）

李冠成進一步指出，未來幾年中美競爭與對抗格局幾乎可以確立，在台海問題上，若北京對台更加專斷脅迫，美國挺台力度也將更強，台美關係可能更緊密，在這樣的國際局勢下，美國單方面試圖改善兩岸關係的籌碼將相當有限。

至於日本方面，輔仁大學日文所特聘教授何思慎表示，「岸田外交」實際上意在避戰，G7成員曾強調，無意與中國 「脫鉤」，僅追尋「降低風險」，且日本憲法中的 「和平主義」不動如山，日本民意亦不支持發動戰爭，因此無法想像日本向中國開戰。

2022年11月17日，中國國家主席習近平在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。（新華社）

不過，何思慎也指出，有2種情況將使日本難以置身事外，一為「台灣有事」戰火波及日本，造成「日本有事」；二是基於美日同盟，日本捲入衝突，但此兩者皆非日本所願，強化防衛更多是為提升對中國外交對話的底氣。