還在中國威脅論　賴清德對日喊話：台遭併吞　中國必對日構成威脅

接連兩日，民進黨總統參選人賴清德分別透過日媒專訪機會，對台日關係發表看法。針對台日區域安全，賴清德表示，日本同位處印太區域，若台灣被中國大陸侵犯併吞，台灣海峽變成中國的內海，也必然對日本構成威脅，他期待台、日能加強區域安全合作。



日媒《讀賣新聞》5日晚間在網站發表賴清德專訪內容，並於今（6）日於紙本刊登。針對台日未來強化的合作領域，賴清德表示，他認為要全方位的合作。首先是持續加強人民感情，強化彼此互信關係，盼兩地人員互訪儘快恢復到疫情前的水準。第二，擴大台、日在全球供應鏈的合作，因為雙方產業優點可以互補，台灣產業的強項在硬體製造，成本低、速度快、效率高且客製化能力強；日本產業的優勢在於材料設備技術很強。

第三是2050年淨零轉型，台灣積極發展再生能源，希望下階段的重點可放在氫能源發展，這部分剛好是日本的強項。第四，加強台日區域安全合作關係，解放軍頻繁進行軍事演習，台灣處在第一島鏈的關鍵位置展現守護國家的決心，而台日合作不僅有利於雙方安全，亦可達成台海及印太的和平穩定。

2023年7月19日，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左）受邀赴台訪問，舉行歡迎晚宴與音樂會，台副總統賴清德（右）稱，希望安倍昭惠夫人能常來台灣走走，「把台灣當作自己的另一個家」。（台灣總統府）

日媒接續提問賴清德對九二共識看法與台獨立場，賴清德重申，「台灣事實上已經主權獨立，如果不是主權獨立，怎麼會有總統選舉？所以不必要再宣布台灣獨立」。賴清德自言，他的工作就是守護台灣主權，增進民主、和平及繁榮， 延續蔡英文的「四個堅持」維護兩岸現狀，並以「四大支柱」和平行動方案維護台海及區域安全。最後強調，「這場選舉絕對非戰爭與和平的選擇，而是民主與專制獨裁的選擇」。