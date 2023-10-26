民進黨立委親熱中國小三如大旱甘霖　傳女子夜場出身具統戰背景

民進黨「抗中」立委趙天麟近日被爆外遇大陸籍女子張晴，引發台灣內部嘩然，前國民黨立委邱毅最新爆料，指張晴為崑山一會所的夜場女，且進入重要的統戰組織，趙張二人的親密照片達上百張，影射趙天麟外遇小三涉及政治滲透與洩密問題。



前國民黨籍立委邱毅25日在臉書發文爆料，指陳趙天麟外遇的大陸籍女子名叫張晴，1987年出生江西省萍鄉市，且唯一的就業記錄是昆山一家叫「華豪至尊」的會所，這家會所其實即是有女陪伺陪酒的卡拉OK，邱毅「推測」趙天麟是到當地去探訪台商，隨後進入會所，才看上了張晴，最後發展成小三。

邱毅指出，張晴2014年到國家開放大學行政管理系補了專科學歷，當時正是兩人熱戀激情的時刻，且在此期間，張晴進入一個「重要的統戰組織」，而趙天麟在台灣立法院也進了國防外交委員會。對此，邱毅稱「其間存在什麼貓膩，我先做些保留，再進一步追查」。

邱毅表示，趙天麟在2018年要求其助理以醫美健檢為名，辦理張晴訪台，期間趙天麟與張晴留下了許多親密照片，並指「有些像天雷勾動地火，有些親熱如大旱甘霖。據了解，照片總數在3位數以上」。

對於照片曝光，邱毅說「我了解的應該是兩人感情生變，男方想冷處理女方，女方要求補償，雙方沒有談攏，部分照片便被公開了」，並指「其中最勁爆，最具殺傷力的照片，顯然還保留在女方手裡」。

民進黨立法委員趙天麟，在台灣立法院隸屬於「國防外交委員會」。（資料圖片）

邱毅今（26）日再度發文，指控趙天麟最嚴重的問題不是外遇小三，而是涉及有無被政治滲透，洩漏機密等安全問題，並對趙天麟提出3個問題，包含「趙天麟到江蘇昆山去探視台商，為何會探視到當地艶名四射，美女如雲的會所？」、「趙天麟在上述會所認識張晴時，是否張晴已有統戰機構盟員身分？兩人熱戀交往後，趙天麟知不知道張晴有這個身分？趙天麟進立法院國防委員會是不是張晴的建議？」、「趙天麟安排張晴訪台期間，張晴有無要求趙天麟帶她去敏感機構，詢問某些敏感問題，索取某些敏感資料呢？」

2019年12月，民進黨立委趙天麟在法案三讀通過感言時，除了表達對於《國家情報工作法》修法通過的感謝，更盼《反滲透法》的修法工作可以順利完工。（截圖自國會頻道）

邱毅抨擊趙天麟過去最喜歡用賣台、洩密、通共等題材攻擊政治對手，呼籲民進黨主席賴清德應將趙天麟移送檢調偵辦，同時也建議檢察總長邢泰昭，應該循馬文君模式，責成高檢署和地檢署展開調查。