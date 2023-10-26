民進黨「抗中」神主牌　栽在「親中」的褲襠裏

台灣民進黨高雄市立委趙天麟身陷婚外情風波，10月24日多張他與大陸籍女子的親暱照流出，震撼台灣政壇。當日下午，趙天麟召開了約兩分鐘的記者會說明道歉，深夜則在其Facebook發文宣布退出立委連任選舉。被視為民進黨高雄市長陳其邁「接班人」的趙天麟，桃色風波顯然影響的不是其一人的仕途，撼動的是民進黨長年以來的「抗中」神主牌，才會對趙「快刀斬亂麻」。



蔡英文當局上台以來，民進黨官員的各種桃色緋聞不斷。舉凡總統府發言人、立法委員、內政部次長、衛福部次長、縣市議員等都有人捲入，包括此次民進黨總統參選人賴清德號召成立的「民主大聯盟」立委參選人，也有多人因 #MeToo風暴而中箭落馬。

然而，與國民黨政治文化最大不同之處，民進黨的政治文化在於，縱然其從政黨員有「私德」問題，但只要他敢言敢做敢衝，依舊可以在謝罪下台後「以退為進」，避避風頭後再扶搖直上。對民進黨而言，其不畏「私德」之包袱，只看重其是否能為黨做出貢獻或犧牲，「戰功」才是民進黨衡量官員的首要標準。

民進黨高雄市立委趙天麟正在拼連任，近日被傳出婚外情，10月24日上午在服務處現身說明，簡單交代約2分鐘後，沒有接受媒體提問隨即離去。（聯合報）

一位「抗中」戰將的崛起史

可是，與過往政治文化不同，何以此次趙天麟卻因婚外情而重傷？更有高雄地方知情人士向《香港01》記者表示：「趙在黨內日趨邊緣，這回傷得很重，要重新再起，可能要看時運了。」這個問題恐怕要從趙天麟與民進黨的崛起史說起。

趙天麟在台灣政界一向被認為形象良好，談吐温文儒雅，年紀輕輕就展現其政治長才。原先趙天麟在政黨上屬於李登輝成立的「台灣團結聯盟」（台聯），在一次高雄市議員選舉失利後，投入了同為泛綠的民進黨陣營，並得到重用，曾任民進黨發言人、文宣部主任、青年部主任等職。2012年立委選舉，趙天麟一舉扳倒國民黨名嘴老將邱毅，從此仕途大開，被視為未來代表民進黨延續高雄市執政的熱門人選。

在民進黨的派系屬性上，趙天麟原為前高雄市長謝長廷的「謝系」，擔任立委之後轉入親綠「三立」電視台已故董事長林崑海的「海派」，成為「湧言會」的「一哥」，其他同派系要角還有台南市立委王定宇、新北市立委候選人何博文等人。他們的人設幾乎都是在各大電視政論節目驍勇好戰，在「抗中」、「反中」議題上不遺餘力；而趙天麟無論在台聯黨或民進黨，以及他鎮守台灣立法院的「國防外交委員會」，無疑也是綠營「抗中」戰將之一。

民進黨立法委員趙天麟，在台灣立法院隸屬於「國防外交委員會」。（資料圖片）

民進黨慣用「抗中」神主牌

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此次趙天麟因桃色照片跌落神壇，問題也恰恰出於此。如同台媒《聯合報》的一篇評論文章標題《民進黨「可以有小三，但不能是大陸小三」的怪異邏輯》，婚外情絕非趙天麟黯然退選的主因，而是因為他的婚外情對象是「大陸人士」。台灣閩南語有一句很傳神的俚語「嘴念經、手摸乳」，形容一個人言行不一、道貌岸然，這句俚語完全正中了民進黨的「死穴」

民進黨從黨外時期發跡崛起，一直到贏得執政權，靠得莫過於「反國民黨」、「民主」、「抗中」這三張「神主牌」，尤其以「抗中」為最，每每在選情陷入頹勢時，「抗中牌」都能逆勢拉民進黨一大把。2020年大選最為明顯，國民黨韓國瑜來勢洶洶，民進黨藉着香港「反修例」風波，打出「撐港抗中」旗號，替蔡英文守住了執政權。

在此之前，民進黨陳水扁也用過類似手法，在大街小巷貼出總統大選宣傳海報，引導投陳水扁等於「投台灣人」，投對手國民黨的連戰即等於投「中國人」，訴諸於選民的「抗中」與「反中」意識。更別說先前喧騰一時的「芒果乾」（「亡國感」諧音），目的都是要召喚出台灣民眾內心深入潛藏的「懼中」感受，從而進一步上綱為「抗中」動員，轉化為支持民進黨的選票。

而在打擊國民黨等敵對陣營時，民進黨也慣用「扣紅帽子」的做法，只要參與任何兩岸交流活動，都可能被貼上一張「賣台」貼籤。這套手法在2014年「太陽花」運動達到高峰，兩岸「服貿協議」等經貿談判，便被冠上「賣台協議」的帽子，致使此後國民黨在兩岸議題兵敗如山倒。

2019年12月31日，「台灣地區政治受難人互助會」在台立法院外抗議民進黨強行通過《反滲透法》，批評該法是「戒嚴復辟」、「新白色恐怖」。（資料圖片）

白天「抗中」晚上「親中」

民進黨主導民眾意識形態亦如出一轍，例如在立法院闖關通過《反滲透法》，以及「國安五法」等修訂，宣稱是為了「強化民主防衛」，實則將時空倒退回國民黨「白色恐怖」的戒嚴時期，對人民施以彼此監控的思想言行審查，凡是與中國大陸有來往接觸，都可能控與「境外敵對勢力」有關連。更別說網路上的綠色網軍「橫行」，連用一句「早上好」，都會被圍剿罷凌指責使用「支（那）語」。

換言之，民進黨政權的鞏固與延續，依靠的便是「抗中」這101招。加上中美博弈的地緣政治壓力，更令民進黨的「抗中保台」運用得出神入化。如今趙天麟這樣一位在台立院「國防外交委員會」固守「抗中保台」戰線的大將，卻管不住自己的褲襠，與大陸人士「水乳交融」，白天「抗中」、晚上「親中」，不正撕開了民進黨經營已久的「抗中」假面具？

為了「抗中」人設崩壞「止血」，賴清德重話要求黨公職人員「莫忘初衷」；而高雄市長陳其邁也槍口對內，指外遇的行為很不應該，應該深切檢討。「成也抗中，敗也抗中」，與中國大陸相關人事物的「連結」，恐怕在民進黨內絕非趙天麟一個孤例，只是「親中」照片曝光在鏡頭下，確實讓民進黨上上下下嚇出一身冷汗。「抗中」這張牌還能用多久？民進黨厚祿高官們，或許都心裏有數。