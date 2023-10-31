2024台灣大選︱日學者：賴清德或贏總統選戰　但立法院恐朝小野大

針對2024年台灣大選，曾準確預測台灣選舉的日本學者小笠原欣幸近日接受日媒訪問時表示，按照目前選情，民進黨參選人賴清德可能贏得總統選戰，惟民進黨在立法院的席次恐難過半，即形成「朝小野大」的局面。



日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸向《產經新聞》表示，通過整合談判，在野黨成功吸引輿論關注並提高政黨輪替的討論度，令賴清德的聲量被壓低，加上現任立委爆發醜聞，讓民進黨處於被動局面。他認為，兩岸關係並未成為選戰焦點，在野兩黨參選人訪美並強調了美台關係的重要性，因此對美政策也不再是爭議點，故民進黨的優勢領域變得愈發不明顯。

儘管如此，小笠原表示，賴清德的民調支持率跟第二名保持一定的差距，且在野黨候選人整合困難，故賴在總統大選中處於有利狀態。不過他也指出，在野兩黨巧妙地進行損害管控，即使無法整合總統候選人，亦不會「決裂」，將擴大合作至立委選舉，提出選後在野黨聯合的構想，設法維持在野黨支持者的期待。因此，藍綠競爭的選區中，選情看來對國民黨較有利。

步入11月後，三黨將公布不分區立委及副總統參選人名單，並正式登記參選，且距離選舉時間已所剩無幾。小笠原認為，照現時形勢持續下去，民進黨有望繼續執政，但若未能掌握立法院過半席次，在野黨選後能左右政局的可能性很高。另外，對於北京的態度，小笠原認為尚不明朗，並指若中東的戰事擴大，可能會以意想不到的方式影響台灣選情，所以仍需密切觀察。