2024台灣大選｜侯友宜若「逼婚」不成　反促成柯文哲郭台銘合體？

台灣總統、副總統參選人登記參選截止日迫在眉睫，藍白陣營還喬不攏。國民黨總統參選人侯友宜接受台灣三大報採訪，10月24日向民眾黨總統參選人柯文哲拋出「願當副手」的震撼彈。



乍看，侯友宜似乎願委屈求全當柯文哲的副手，以促成藍白整合。但他同時放出另兩個重要資訊：一、國民黨提出的開放式「民主初選」與民眾黨的「全民調」可採納各50%。二、侯柯須綁在一起選。侯友宜也只給柯文哲一天時間，也就是10月25日前回覆，否則比賽「宣告結束」，進入政黨協商。



侯友宜堅持民主初選 柯文哲不答應

藍白合最大障礙在於雙方對於誰當正、誰當副的競爭方式沒有共識。侯友宜不願意完全放棄民主初選，柯文哲堅持不採民主初選。藍營媒體人、中廣董事長趙少康一語中的：「麻煩就在這裡。」

台灣民眾黨2020年台灣選舉後成為第三大黨，政治能量與話語權獲得明顯提昇。（網絡圖片）

侯柯各有堅持，背後全是算計。

大部分民調顯示，雖然侯柯民意支持度旗鼓相當，但還是柯文哲稍微領先。再加上民眾黨擅長操作的是年輕族群佔多的網絡和新媒體，而百年老店國民黨則有長期經營的地方綿密組織系統，動員能力強過民眾黨，民主初選對國民黨更有利。因此民眾黨才認為，若採用開放式民主初選，將會是一場不公平的遊戲規則。

柯文哲24日下午召開記者會，批評侯友宜逼人在一天之內回覆，好像「逼婚」，根本是「大黨欺負小黨」。他強調，藍白合不是不可以談，自己只是反對民主初選，「這一看就知道不公平！」

針對藍白整合，侯友宜（左）陣營拋全民實名制投票的「民主初選」，柯文哲（右）陣營堅持要舉辦電話民調，兩黨迄今就人選出線方式共識難尋。（Facebook@侯友宜、柯文哲）

侯友宜看似釋出善意，對柯文哲而言，卻是黃鼠狼給雞拜年——沒安好心。因為國民黨動員能力強，侯友宜在民調中失去的分數，在民主初選中可以贏回來。柯文哲為此總結，侯友宜在玩一場不會輸的賭局，所以才願意賭。

行事作風謹慎的侯友宜此時突然以退為進，向柯文哲下最後通牒，頗有金溥聰背後操刀的犀利影子。

柯文哲抱怨侯陣營「逼婚」，說白了，「藍白合」確實就是一場「政治婚姻」。在侯友宜和柯文哲之外，還有在旁伺機而動、隨時搶婚的第三者——郭台銘。

鴻海創辦人郭台銘（左）9月14日公布副手為藝人賴佩霞（右）。（Facebook／郭台銘）

郭台銘行情看漲

藍白若破局，郭台銘行情將重新看漲，而柯文哲近來確實頻頻與郭台銘眉來眼去，侯友宜獲韓國瑜支持是導因之一。

侯友宜近日找來韓粉精神領袖韓國瑜支持，似乎更有底氣面對未來挑戰。韓國瑜近日還錄了一段影片，呼籲支持者跟他一起參加10月28日在高雄鳳山的侯友宜六都萬人造勢大會。

台媒信傳媒報道，侯友宜獲韓國瑜歸隊相挺之後，柯文哲為避免被邊緣化，有可能與郭台銘結為同盟。郭台銘10月18日也稱，他與柯文哲有許多共識，將擴大到行動面的合作，合作不僅止於總統，也包含立委席次。

柯郭兩陣營近日的動作也顯示，雙方正不斷靠攏。

柯文哲競選總幹事黃珊珊17日公佈全民調選出誰當正的兩個方案時，除了柯文哲和侯友宜，也納入郭台銘。柯文哲此前提出決定副手人選的方案是，由民調低的那一方推薦副手人選。換句話說，若柯文哲輸了民調，他可以不當侯友宜的副手，似乎也暗示，若柯文哲贏了民調，副手由國民黨推薦，也可以不是侯友宜。

與此同時，郭台銘陣營發言人黃士修24日在臉書上發文「挺柯打侯」，指侯友宜暴露出想把破局責任推到柯文哲身上的心態，「很有恐怖情人的味道」。他又稱，「侯友宜的比賽結束了」，只看朱立倫是否願意放下個人面子，「修正徵召的歷史錯誤了」。

郭台銘會否和柯文哲合作，成為外界關注焦點。（郭台銘辦公室提供）

侯友宜要綁住柯文哲「結婚」

侯陣營的立場很明確，藍白的合作方式是，侯友宜跟柯文哲一定要綁在一起。侯友宜在接受台媒採訪時強調，藍白合作的前提就是「侯柯配」或是「柯侯配」，「不是只有一個人可以代表藍白合，不是只有侯友宜、也不是只有柯文哲」。

侯陣營打的盤算是，把柯文哲緊緊綁在副總統參選人的位子上，如果當不上總統，也別想以準行政院長的姿態主導聯合政府。

在柯文哲抱怨被「逼婚」後，侯友宜再親上火線，笑稱自己沒有逼婚，只是在家等著柯文哲的結婚消息，卻看到柯文哲去郭台銘的家裡串門子。所以他要問清楚，柯文哲結婚對象是不是他？

侯友宜最新訴求「藍白合」包含同列選票不論正副，並限期回覆，柯文哲不滿回應「簡直像逼婚」。（台灣民眾黨提供）

侯友宜說，「我是一個很好的對象」，「柯主席加油，看要怎麼做，到底是要娶我還是不娶我，要趕快說說」。

國民黨主席朱立倫也強調，藍白合的最強團隊就是柯侯配或侯柯配，結婚物件和婚期都講好了，只剩採用民調或開放式初選等細節，「要成婚，新郎、新娘要是確定的。」

柯文哲玩「蛇吞象」

柯文哲的企圖心遠超「柯侯合不合」。

綜合台灣《鏡週刊》和TVBS在24日的報道，柯文哲目前在鋪陳與郭台銘合作，但同時未放棄與藍營合作，只不過會冷處理侯友宜，重心已由「柯侯合不合」，改向朱立倫談立委合作，希望籌組聯合政府。

據報道，柯文哲在10月至少三次密會郭台銘，也想好「尊郭方案」，第一是柯郭配或郭台銘推副手，二是由柯文哲參選總統，邀請郭台銘擔任特使類似「張忠謀角色」，三則是由郭台銘推薦適合的人選，掛名民眾黨不分區立委，操作「冷侯、尊郭、友朱」，來達在野結盟最大效益。

柯文哲想組在野聯盟「三軌並行」，證明他是在野最強人選。有綠營評論認為，柯文哲的策略就是小吃大、蛇吞象，「用一個民調就梭哈藍黨全黨」。

柯文哲個人政治魅力強勁，在網絡聲量與青年支持表現亮眼。（Facebook@柯文哲）

《自由時報》刊登題為「冷眼看『藍白合』– 兩條『貪食蛇』互吞尾巴！」的文章說，總統大選就是總統侯選人的大選，副總統侯選人搭配競選只是小配角而已，若是白正藍副（例如柯侯配），藍黨就成了白黨附屬、附庸、尾巴而已。

國民黨飲鴆止渴

藍營媒體人黃智賢也警告，「如果國民黨繼續把柯文哲養大，養到更有規模，那國民黨散掉、被柯文哲一口吃掉，也是時間問題」。

黃智賢在臉書發文說，藍白合沒有實現可能，現實不是柯文哲收割國民黨選票，就是國民黨把柯文哲吃掉。她認為，國民黨在地方選舉中挺民眾黨的高虹安種下了禍根，因為高虹安當選新竹市長給了柯文哲底氣，認為可以「吃掉」國民黨。她質問，國民黨如果搞半天，最後去搭檔柯文哲做副手，那國民黨的區域立委怎麼選，政黨票怎麼辦，「只要開了頭，國民黨以後還要選嗎？」

侯友宜背負團結國民黨眾的壓力，擔憂一旦在藍白整合失去角色，將直接衝擊國民黨立委選舉。（Facebook@侯友宜）

黃智賢指出，國民黨真正的危機，不是能不能下架民進黨，而是百年老店到底要往哪裡去？「一下子要跟著民進黨拿香跟拜，一下子要跟著柯文哲亂跑」，「隨時可以為了想像中的利益，放棄黨魂，如說自己不親中、不統一。」

距離台灣總統大選只剩下兩個多月時間，台灣在野整合情況仍混沌不明，爭取不到大多數年輕選票的國民黨陷進退兩難局面。國民黨自己玩，不跟非綠整合，難贏民進黨。與民眾黨整合如果栓不住柯文哲的野心，導致自家黨人才被挖牆腳，最終可能慘遭邊緣化。國民黨在國共內戰中先是輸給了共產黨，在台灣又輸給了民進黨，接著還會給民眾黨「吃掉」嗎？不爭氣的國民黨似乎已走到飲鴆止渴這一步。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

