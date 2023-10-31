台軍：山東艦聯訓　23架次解放軍機逾越中線

台灣軍方周二（31日）公布，上午起陸續偵獲解放軍軍機，其中23架次逾越台海中線及進入西南空域，執行聯合戰備警巡，並配合位於台灣東南應變區外的山東號航艦編隊實施海空聯訓，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。



軍方新聞稿表示，上午陸續偵獲中共殲11、殲16、蘇愷30、運油20、轟6、空警500、運8、運9及無人機等出海活動，其中23架次逾越中線及進入西南空域，執行聯合戰備警巡，並配合位於台灣東南應變區外的山東號航艦編隊實施海空聯訓。當局強調，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

另外，統計自周一（30日）上午6時起至周二上午6時止，偵獲共機11架次（其中逾越海峽中線及進入西南空域4架次）、共艦6艘次，在台海周邊活動。

山東艦編艦隊群26日穿越巴士海峽進入西太平洋。（資料圖片）

本月26日，台灣軍方表示，解放軍航母山東艦編艦隊群，當日穿越巴士海峽進入西太平洋。台軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。當時軍方披露山東艦黑白航拍照片，證明監控能量。

而這是山東艦相隔一個月再出巴士海峽，上次是今年9月11日。當天解放軍曾派出1架BZK-005無人機、1架運8反潛巡邏機、10架殲16戰機，1架空警500預警機，飛入台灣西南防空識別區。9月中旬，山東艦作戰群結束在西太平洋演訓，台防長邱國正曾對此表示，山東艦在海空聯合演習中擔任假想敵，與東部、南部戰區編組，東部戰區擔任防衛軍，於台灣東部外海進行大型演訓。