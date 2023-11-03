2024台灣大選｜朱立倫提立委人選投票定藍白合　柯文哲：預知結果

台灣明年舉行總統大選，但「藍白合作」還沒有定案。民眾黨總統參選人柯文哲周五（3日）表示，他日前與國民黨主席朱立倫通電話，朱提出日本模式，請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。對此，柯表示「不用投票，就已經預知結果」。



柯文哲表示，其參選不只要達成政黨輪替，更是要改變台灣的政治文化；如果到最後無法達成政黨輪替，還犧牲價值，那麼他的參選，只會讓台灣繼續停在原地、讓希望改變的選民失望。

對於朱立倫的提議，他認為，日本模式方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提名69位立委參選人、民眾黨11位立委參選人，不用投票，就已經預知結果。至於另一種德國模式，則是納計政黨支持度，更為複雜，也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜。（聯合報）

柯強調，自己願意退讓，若民調結果雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，他都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。

另一方面，對於柯文哲仍堅持全民調，朱立倫回應指，民調不論「柯侯配」或「侯柯配」，對「賴蕭配」都會贏，但差距呈麻花狀，統計上誤差是沒意義的，並呼籲「不要再走回原點」。