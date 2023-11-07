猴痘｜台灣現首宗死亡個案　30多歲男子未接種疫苗　同時患愛滋病

台灣出現首宗猴痘死亡個案。當局介紹，個案為一名30多歲男子，未有接種猴痘疫苗，他同時患有愛滋病。



周二（11月7日），台灣衛生福利部疾病管制署公布，台灣歷年首宗猴痘死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案為台灣北部30多歲男性，並沒有接種過猴痘疫苗，其今年8月出現皮膚潰傷等症狀，直至9月11日就醫後確診為猴痘，當時其身體免疫狀況極差，身體有大範圍皮膚膿瘍及壞疽，並合併口腔念珠菌感染等伺機性感染症狀，同時也確診愛滋病。

林詠青說，後續該個案經過多次手術清創也有使用猴痘抗病毒藥物，但是住院過程中免疫低下狀況沒有改善、壞疽持續，最後因為伺機性感染嚴重、敗血性休克，11月1日不幸死亡。住院到死亡經過51天；主因延遲就醫以及免疫力導致無法及時診治而死亡。

林詠青表示，大部分猴痘患者症狀輕微，如發燒、畏寒、頭痛等，持續2至4周多數個案可以康復痊癒，但是在兒童跟免疫力低下者可能會出現重症，包括敗血症、肺炎、腦炎、角膜炎及影響視力等，甚至死亡。

林詠青呼籲，有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），每3至6個月篩檢1次，以及早發現及早治療，維持免疫狀況。同時也呼籲符合猴痘疫苗接種條件民眾，及早完成2劑疫苗接種，以達9成保護力及避免重症發生。

台灣自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至周一（11月6日），累計錄得355宗確診個案，包括338宗本土個案及17宗境外輸入，其中343宗已康復，12宗居家自主健康管理中。