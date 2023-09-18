内地首次報告5例女性猴痘病例　專家：未來可能出現家庭內傳播

據國家衛健委公告，自2023年9月20日起將猴痘納入乙類傳染病進行管理。中疾控9月8日發布的檢測情況顯示，中國內地8月新增報告501例猴痘確診病例，其中，首次報告5例女性病例。



據中疾控通報，根據流行病學調查分析，猴痘疫情呈現以下特點：一是98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群。二是病例中有5例女性，發病前21天內均有異性性接觸史，異性伴侶中3例為猴痘感染者、1例近期有出疹史、1例無猴痘相關症狀。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示：「出現女性感染者，意味著我國猴痘感染人群進一步擴大。」

北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，從傳播途徑上來說，無論男女，如果發生皮膚密切接觸，就有被感染的風險，「未來女性感染者數量可能會增加，甚至可能出現家庭內傳播，例如老人和孩子被傳染了，但概率較低。預防的策略是不變的，大家不必恐慌。」

醫生提醒，在預防猴痘方面，要盡量避免和健康狀況不明的人發生密切接觸，尤其是已經出現發燒、皰疹的人群；當個人身上有傷口時，要避免意外接觸感染。此外，感染者本人也要做好自我隔離，避免傳染他人。