中國大陸長征運載火箭飛過台灣上空！　台軍今年首次「高度警戒」

台灣軍方稱，9日（周四）晚間7時23分，台軍偵測到中國大陸執行長征運載火箭搭載衛星發射任務時，火箭飛行路徑經過台灣上空，高度位於大氣層外。



台灣軍方表示，偵獲中國大陸於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經過台灣上空，高度位於大氣層外。台軍保持高度警戒，周密掌握相關動態，並採取預應作為，確保空防安全。

台媒指，這是自佩洛西（Nancy Pelosi）去年訪台造成一連串圍台軍演後，台灣軍方第二次用「高度警戒」一詞。

據中國航天科技集團，11月9日晚上7時23分，長征三號乙運載火箭托舉中星6E衛星在西昌衛星發射中心發射升空，隨後將衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。該衛星是中國大陸新一代廣播電視專用傳輸衛星，將接替中星6B衛星業務，承擔廣電安播使命。

長征三號乙運載火箭由航天科技集團一院研製。該火箭是長三甲系列型號運載能力及可靠性「雙提升」專項研製實施的首次應用。此發火箭地球同步轉移軌道火箭運載能力達到5.55噸。

台媒報道指，台空軍聯合美方在新竹樂山部署長程預警雷達，具360度偵追3600公里空中目標的性能，過去即能偵追朝鮮和中國大陸發射的導彈或火箭。