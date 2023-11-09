反對12年　賴清德突打開陸生納健保大門　國民黨諷：良心突然發現

大陸學生赴台就學是否納入台灣健康保險爭議已久，民進黨主席暨總統參選人賴清德8日喊話台灣行政部門，指「人權無國界」，應將陸生比照外籍生待遇同納健保，立即獲得主管機關應允，指自明年9月開始，陸生得比照外籍生，持有居留證明文件，不必住滿6個月，即可納入健保。



陸生納保議題紛擾卡關12年，今因賴清德喊話，政策立改，國民黨嘲諷民進黨政府「良心突然發現」，行政院則稱，此案研議已久，毋須臆測。

賴清德8日藉民進黨中常會場合，以民進黨主席身份表示，人權無國界，用健康保險制度支持外籍生時，應該也讓中國大陸學生比照外籍生納入考量，希望行政院研議。

蔡英文2016年上任不久，曾有意開放陸生納保，彼時被視為在向對岸釋放「善意」，但後因民進黨內反對聲浪太強而擱置。（新華社）

行政院發言人林子倫9日指出，台灣政府近期已經就外籍生、僑生、陸生的健康保險措施部分進行跨部會研議，在確保健保制度穩健發展的基礎上，提供外籍生來台就學期間同等待遇的健康照顧，持續強化台灣內部的防疫體系，實踐健康無國界的願景。

台灣健保主管機關、衛生福利部長薛瑞元受訪時稱，在修法後，最快在2024學年度，也就是明年9月開始，陸生比照外籍生，持有居留證明文件，不必住滿6個月，即可納入健保。衛福部次長周志浩則指，對陸生納保需求、對社會與財務的影響，以及其他族群間的平衡性部內都有討論，檢討了一段落到成熟階段，就會往前再跨一步，「目前朝比較開放的態度處理這個問題」。

兩岸事務主管機關陸委會文教處長張張表示，陸委會多年來持續會同相關機關研議，也和社會各界不斷溝通，希望在台灣的中生能早日獲得更完善的健康保障，最重要的是，可以和外籍生有一致的待遇。

事實上，台灣在2011年開放陸生赴台攻讀學位，至今12年，其他外籍生皆可納入健保，唯獨陸生不行。在馬英九主政期間，便曾提出大陸學生比照外籍生納保，蔡英文早在2016年9月，上任初期也有意讓陸生納保，但引發民進黨黨內反彈而擱置迄今。

如今，或因面臨選舉壓力，賴清德8日藉主持黨內中常會拋陸生比照外籍生納入健保，被視為釋放「選舉利多」，但也引發朝野陣營不同理解。

據悉，對於民進黨政府有意打開陸生納保大門，民進黨便接到不少深綠支持者的抗議電話。國民黨對此抨擊，稱民進黨過去七年多一擋再擋，不管各界怎麼大聲呼喚都沒用，「怎麼一到選舉就突然良心發現」，又把陸生當寶？這樣的髮夾彎只證明，民進黨為選舉可以不擇手段，今是昨非。

國民黨立委李貴敏表示，國民黨基於人權，始終主張陸生納入健保，民進黨過去以「陸生納保是錢坑」為由，遲遲不推行，為何到了選舉，就不是錢坑？國民黨立委林為洲表示，兩岸情勢被民進黨搞到非常緊張，在大選前才想要緩解，透過陸生納保釋出善意，進行政治操作，質疑對岸會埋單？