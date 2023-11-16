2024台灣大選｜柯文哲：美國在台協會致電問在野整合有無北京介入

台灣總統大選總統、副總統將於本（11）月20日至24日進行登記，台灣在野兩黨整合於15日露出曙光，國民黨與民眾黨達成以民調決勝負共識。民眾黨總統參選人柯文哲當晚證實，美國在台協會（AIT）曾致電民眾黨，要求解釋在野整合過程是否有北京介入。



台媒電視台15日晚間播出柯文哲專訪，席間談及藍白會面過程以及協商為何退讓。針對各界質疑國民黨與民眾黨整合是否有北京介入，柯文哲稱，美國、中國都會介入台灣的選舉，但台灣有自己的主體性，還是要思考如何處理；不只中國，美國、日本，每一個周邊重大國家，「手都想伸進來」。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

柯文哲表示，中美對抗是無法避免的事，任何一個台灣政府的領導人物，只能思考在這種對抗下，怎麼找到一個安全的平衡點。

「也不是接到北京電話就去幹事，不是這樣的，不用去指控每一個人都是中共的下線或代理人」。柯文哲說道。

柯文哲也意外透露表示，在上專訪節目前，進來（攝影棚）後第一通電話是美國在台協會打來，「叫我們去解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。

柯文哲認為，這是台灣的困境，「公公婆婆太多了，我們就是夾在中間，看到底怎麼辦」。

2021年，美國在台協會處長孫曉雅會見時任台北市長柯文哲。（Facebook＠AIT）

對於外界質疑民眾黨協商時退讓，柯文哲表示，如果不是卡在台灣的局勢，以他的個性一定跟國民黨玩，但他覺得不應把國家的安危作為賭注，強調「不要以為台灣不會發生戰爭，所有智庫都說台灣是發生戰爭機率最高的地方，結果比較不會發生的烏克蘭跟以色列都打仗了」。