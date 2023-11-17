台前國安首長揭密：解放軍2008年跨軍區動員　若民進黨執政就要打

中美元首高峰會（習拜會）已於三藩市落幕，前台灣國安會秘書長、現台北論壇基金會董事長蘇起認為，拜登（Joe Biden）一語警示「北京不要干預台灣選舉」，意指「不要像2008年那樣」。蘇起揭露，當時解放軍南京、廣州軍區已經進行動員，準備民進黨總統候選人謝長廷一旦當選、讓民進黨連第三任，就會對台動武。蘇起強調，當時的解放軍動員，民進黨政府完全沒跟民眾、在野黨說明，台灣老百姓是在不知情狀況下投票。



台灣國安會前秘書長蘇起曾發出預判，北京會在2022年至2027年解決台灣問題，完成中國統一。（張鈞凱攝）

蘇起11月17日出席台灣文化大學國家發展與中國大陸研究所主辦的「習近平第三任內的機遇與挑戰」學術研討會，並發表主旨演講。席間提及，中美國關係近期或因習拜會有所放緩，但這是「短暫性的去風險」，不是整體的改變。

就拜登向習近平要求「不要介入台灣大選」的說法，蘇起分析，「這背後可能已發生2008年選前的軍事跡象」。

在陳水扁主政時代，民進黨內有「四大天王」，在黨內各成派系，時合時鬥。前排左起：游錫堃、謝長廷、蘇貞昌、呂秀蓮。2008年，謝長廷與蘇貞昌搭檔競選台灣總統，最後落選。（Getty Images）

蘇起指出，過去曾向民進黨籍前台灣「國防部長」蔡明憲求證，獲知2008年陳水扁卸任前，蔡明憲被任命為防長，彼時美國與台灣情報都顯示解放軍南京軍區、廣州軍區動員，「準備萬一謝長廷選上要打」，至少要對台灣離島金門、馬祖動手，所以蔡明憲3個月防長任內到金門、馬祖很多趟。

蘇起提到，當時自己在幫馬英九打選戰，「按照慣例，國安局給我們簡報，完全沒提這件事情」，蘇起強調，民進黨沒跟台灣民眾講、國安局沒向在野黨講、美國也沒宣布，「台灣老百姓是在完全不知情情況下投票」。

2020年，軍委主席習近平新年初向解放軍發佈開訓動員令後，解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊於1月11日發佈「開戰」訓令。73軍常被外界視為攻台主力部隊之一，而此次演練恰逢2020年台灣大選，選擇時機值得玩味。（中國軍網）

蘇起提問，2008年為了不讓民進黨連第三任，「北京就算打不過也準備要幹，2024年怎麼辦？」。蘇起解讀，習拜會與這段時間美國人都一直在警示北京不要干預台灣選舉，「我認為美國就是在暗指，你（北京）不要像上次那樣」。北京方面假如2024年之前有什麼動作，「這陣子就會有，情報界會知道」，而美國一直提起這方面警告，背後說不定有這跡象。

針對習拜會後的中美台關係，蘇起仍抱持悲觀，自言現在只寄望中美關係，中美關係要不改善，北京就會覺得「不需要再等下去」，認為目前兩岸「兩個民族主義對決」形勢成形，美國對台「心有餘力不足」，中共政治局很多人都來過台灣，對台「要談有王毅，要打有何衛東」，這諸多嚴峻現象同時存在，從未有過，台灣則連「心理準備」都沒有。