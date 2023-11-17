若無攻台計劃也會有軍事備案　學者：兩岸現狀在沒有戰爭下已改變

習近平與拜登在三藩市峰會期間，談及台灣議題，習近平示意美方應將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，並停止武裝台灣。台灣學者分析指出，習近平的說法沒有任何改變，北京對台政策立場始終爭取和平方式，但不放棄武力；至於兩岸關係發展，學者評價「現狀已慢慢改變，而且是在沒有引發軍事衝突與戰爭的狀況下就已經改變」。



台灣政治大學國際關係研究中心今（17）日舉行「2023年拜習會與美中台灣關係走向」座談會。政大政治系、東亞所特聘教授兼國關中心主任寇健文針對習拜會提出幾項分析。

首先，對於習近平示意美方，應將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，並停止武裝台灣，寇健文認為，習近平的說法沒有任何改變，中國大陸官方對台政策立場一直是爭取和平方式，但不放棄武力。

台灣政大學者寇健文認為，無論台灣大選結果由何人勝出，或將無改兩岸現狀，尤其解放軍機常態化掠台的現實。（陳鄭為攝）

至於有美國官員透過媒體對外稱，習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計劃，寇健文表示，按照北京的慣性做法，儘管沒有2027年與2035年攻台計劃，但仍會有軍事上的備案。

同時，寇健文提起與內地學者交流時，問到若是「非綠」的人當選2024年台灣總統，解放軍機是否以後不會就飛到海峽中線以東的地方？「對方的回應是不可能，但他們不是這樣回答，而是說『沒有海峽中線』。」

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。圖為解放軍東南海域多兵種聯合登島演練影片，片中出現無人偵察機、無人破障船，以及多款無人運輸及作戰車輛等。（中國軍網）

寇健文表示，這意思是現狀已經改變了，原來解放軍的軍機比較少飛到海峽中線以東的地方，但現在是越來越常態化，台灣軍方對此也很難處理。

寇健文認為，兩岸現狀慢慢在改變，且是在沒有引發軍事衝突與戰爭的情況下改變，儘管北京經常說以和平方式統一台灣，但類似事情會不斷出現，對台灣而言是需要面對的。