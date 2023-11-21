去年港生赴台人數驟降三成　兩岸關係低迷、大灣區分散招生成主因

香港學生赴台灣就學人數在2021年創下最高峰，達到6037人，但隨著港人移民台灣熱度消退，港府限制台灣招生資訊進入香港校園，輔以內地力推粵港澳大灣區對香港學生招手等因素，2022年香港新生赴台就學驟減近2000人，降至4199人，相比往年大幅減少。港台學界認為，港澳生來台人數驟減，其中不脫低迷的兩岸關係因素。



2012-2022年度香港新生到台人數。（中時新聞網）

台媒《中時新聞網》報道，依照台灣教育部近10年統計數據，2016年前馬英九政府任內，香港學士與碩博士新生赴台人數穩定，在2015年達到5038人。蔡英文政府於2016年上任後，香港赴台新生人數則逐年下滑，當中最值得關注的是2020年實施《香港國安法》後，赴台港生突然大幅增加，先於同年度飆增到5652人，更於2021年增至6037人，創下新高，但到了2022年又遽減至4199人，年減超過1800人。

類似趨勢也體現在澳門學生赴台情況，根據台灣教育部數據顯示，同以2016年蔡英文政府上任作為分水嶺，此後澳門學士與碩博士新生赴台人數逐年減少，民進黨政府就任以來，7年內，赴台的澳門學生從2892人減少到2022年的822人。

陸委會曾於2020年強調台灣各院校名額目前充裕，應可充分提供香港學生入學之管道及機會。圖為台灣大學圖書館。（網上圖片）

報道援引高教資訊平台「大學問」執行長魏佳卉分析，指香港2019年歷經反修例運動與次年《香港國安法》頒布，加上新冠肺炎疫情影響，導致2021年赴台香港學生人數達到高峰。然而，之後港生赴台減少的原因卻比較多樣。報道引香港教育專家說法，認為包含少子化、港府近年推動粵港澳大灣區發展，多家內地名校在大灣區內設校，例如廣州暨南大學、廣州中山大學與華南師範大學等等，都分散掉部分台灣招生市場。

港府近年推動粵港澳大灣區發展。圖為位於廣州的廣州暨南大學（視覺中國）

此外，近年兩岸關係不佳，港府政策也限制了台灣在港釋出招生利多的曝光機會，諸多政治因素都是導致港生赴台減少的原因。