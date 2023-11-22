台灣大選｜當選後特赦陳水扁？柯文哲辦公室：民眾黨內未討論特赦

民眾黨今（22）日公布政黨不分區立委名單，陳水扁醫療小組發言人陳昭姿名列第三。陳昭姿曾聲稱民眾黨總統參選人柯文哲親口承諾當選將會特赦陳水扁，對此，柯文哲不否認也不承認，只表示保外就醫讓國家法律沒尊嚴，這個案子一定要解決，總得對社會有個交代。



對此，柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊回應，稱不清楚對話過程，且民眾黨內也沒有討論過特赦的事情。

根據陳昭姿在臉書留言說法，指稱「三個總統候選人唯有柯文哲會特赦陳水扁」，並稱是柯文哲親口說「他會」，相關說法引起外界提問柯文哲是否敢於公開宣布，陳昭姿則回敬「先贏再說，贏了才有權利做」，但目前相關留言已被刪除。

2023年5月24日，柯文哲至台南拜會民進黨前總統陳水扁，引發不少討論。（Facebook/陳水扁新勇哥物語）

對於當選是否特赦陳水扁，柯文哲先表示，「陳水扁保外就醫多久了？正確講法不要說是『特赦』，這個案子一定要解決，總得對社會有個交代，哪有保外就醫卻這個樣子？」

柯文哲主張，司法沒有尊嚴就是這樣，蔡英文政府要處理就處理，不處理就不處理，不然就抓回去關；「要怎麼解決，大家可以一起討論」。

對於「特赦陳水扁」意外成為新起議題，黃珊珊22日上午於柯文哲新莊競選總部召開記者會，針對此事表示不清楚對話過程，看起來之前有討論，陳昭姿的說法是她認為最有可能的，「但這個邏輯不太清楚，黨內也沒討論過特赦的事情」。

黃珊珊僅強調，陳昭姿列入民眾黨不分區名單是因為專業性，不是因為其他的事情，還有陳昭姿希望能推動人工生殖法，希望讓台灣少子化跟平權部分能完成，跟陳昭姿個人的意識形態、立場沒關係。

梳理台灣朝野政黨候選人過去就「特赦陳水扁」的立場，民進黨候選人賴清德過去曾數度表態支持特赦陳水扁，甚至在擔任台灣行政院長前，特地當面詢問蔡英文對特赦陳水扁的態度為何。國民黨候選人侯友宜則多迴避赦扁議題，如侯友宜今年6月在回應大學生詢問相關問題時，並未正面回應，只強調自己過往在警界的升遷與陳水扁無關，也沒加入民進黨。