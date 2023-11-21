2024台灣大選｜「藍白合」瀕臨破局　侯友宜籲全程直播檢視9民調

台灣總統大選登記截止倒數3日，惟「藍白合」瀕臨破局。國民黨總統參選人侯友宜周二（21日）下午4時臨時召開記者會，建議雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9份民調，全程直播；又重申從頭到尾他沒有堅持要「當正」的，若對他人格污辱，一而再、再而三，他絕對不允許。



侯友宜表示，臨時舉辦記者會是因為民眾黨總統參選人柯文哲致電他，稱「有人告知他藍白要不要再談一談」。他認為，回到問題癥結才是解決問題的辦法，建議雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9分民調，全程直播。他呼籲柯文哲指派兩位專家學者，黨主席朱立倫、前總統馬英九也各指派一位學者，「二對二討論」，至於是否要回到馬辦，或是柯文哲有指定地點，就讓專家學者做公平判斷，「回到我們都沒有走完的最後一哩路，把它走完，誰勝誰負，全程公開直播，以昭公信」。

侯友宜又指，在11月15日兩黨共識中，國民黨不再支持政黨支持度，改成討論民調統計誤差。所以不是民眾黨讓國民黨，而是「雙方各退一步」，國民黨不再堅持政黨實力，不是誰讓誰的問題，「這個焦點不能被模糊」。他重申，自己從頭到尾沒有堅持要當正的，也沒有在協商中說一定要當正的。政黨既然要協商，就應該要符合公平原則，誰贏就是正、誰輸就當副。對於，近來熱議的樣本數問題，他鄭重聲明，從頭到尾四人協商中，沒有談到6%的問題，「這話不能亂講，更不能用6%造成大家誤解。」

11月15日，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

侯友宜建議回到協商桌，尤其柯文哲強調科學，若不是經過科學認定，雙方若是和了，支持者也無法接受，故一定要以科學說服人。最後他表示，希望雙方可以彼此尊重、包容、體諒，拿出最大善意。但若對他人格污辱，一而再、再而三，他絕對不允許。

本月18日上午，柯文哲召開記者會對外說明，指國民黨與民眾黨針對統計誤差計算與「讓分」意見產生分歧，民眾黨難以接受。柯文哲表示，「今天不是要贏柯文哲，而是要在大選贏民進黨總統參選人賴清德」，「讓（侯友宜）3%可以，但昨天他們說要讓6%，這已經超過一般人民常識」，「等於叫我們自己棄械投降」。柯表示，如果他與侯友宜兩人民調在誤差範圍內，「我願意讓，讓3%可以，但昨天晚上要求叫我讓6%，我坦白講，今天不是要贏柯文哲，今天是大選的時候能夠贏過賴清德，真的大選的時候，賴清德0.01%都不會讓你。」