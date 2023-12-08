台軍罕見公布中共探空氣球動態：1枚氣球昨越中線　位基隆西南方

台灣軍方今日（8日）表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，有15架次解放軍軍機越台海中線及侵擾西南空域。軍方又罕見公布中共探空氣球動態，指1枚氣球昨日中午越中線，位基隆西南方約101浬、高度約2萬1000呎。防長邱國正回應指，氣球是隨季風緣故往台灣方向飄。



軍方指，自昨日上午6時起至今天上午6時止，偵獲解放軍軍機26架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域15架次）、解放軍軍艦10艘次，持續在台海周邊活動，台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

另外，台軍也罕見公布中共探空氣球動態。據介紹，昨日上午11時52分偵獲1枚探空氣球逾越海峽中線，位於基隆西南方約101浬、高度約2萬1000呎，持續向東飄行，並於中午12時55分消失。

台軍公布的軍機及氣球航跡圖。（台灣軍方）

根據空軍公布的航跡圖顯示，有1架次BZK-005無人機、4架次蘇愷30戰機、8架次殲10戰機、1架次運9通信對抗機、1架次空警500預警機、1枚探空氣球逾越台海中線及侵擾西南空域。

針對上述的空飄氣球，邱國正表示，可能隨季風緣故往這邊飄，初步了解，可能就探空這類。至於氣球用途，邱稱，可能是探空，但探空範疇也很廣，包括氣象 、航道能否掌控、風力有什麼影響等，都是它研究範圍。