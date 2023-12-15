台北市里長組團赴陸疑受招待　台檢方以涉《反滲透法》傳喚41人

台灣檢調15日展開大規模偵辦台北市基層里長赴中國大陸接受招待，介入台灣選舉案件。台北地方檢察署消息，今年6月迄今，據報台北市里長組團赴陸，接受上海市台辦等單位招待，返台參加特定政黨及候選人的選舉活動，以涉嫌《反滲透法》為由，指揮警調及移民署兵分6路搜索台北市文山區興家里、明興里、忠順里3名里長、里辦公室，並依涉嫌人身分傳喚全台北市41名里長到案訊問。



本案是台北地方檢察署在今屆總統大選期間首度偵辦的《反滲透法》案。

據了解，台北市文山區、信義區、松山區、中正區及萬華區等區里長赴中國大陸旅遊，共有7團、41里長參與，僅支付約新台幣1萬元（約合2500港元）左右的團費，由上海市台辦邀約赴哈爾濱及青島等地旅遊6天至7天。台北地方檢察署以疑團員接受陸方落地招待及減免團費，在陸期間有宣揚特定的候選人或政黨情事，回台後繼續參加競選相關活動為由，指揮調查局台北市調查處、北機站、刑事局、移民署等單位，搜索3名里長的住居處及辦公室等6處，傳喚41名台北市的里長，全案朝《反滲透法》偵辦。

《反滲透法》於2020年1月15日公告實施，民進黨立委在立法院推動修法通過《反滲透法》。（資料照片）

綜合台媒整理報道，台灣檢警調今傳喚的41名里長，選區包含台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區等，大部分是國民黨傳統票倉，被約談的人士包括文山區里長聯誼會現任會長的興家里劉姓里長、前任會長的忠順里曾姓女里長在內，都是堅定支持國民黨的里長，引發關注。

報道表示，台灣檢調目前查出，劉姓里長等自今年6月起，已招攬7團赴中國大陸，赴陸人數已超過上百人，15日下午還有4名里長自大陸返台，至於陸方資助招待里長旅遊團的金額，台灣檢調表示仍在釐清中。

台灣檢調指出，劉姓里長等人涉犯《反滲透法》第4條「受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條、公職人員選舉罷免法第45條各款行為」等罪嫌。