招攬民眾赴山東免費旅遊並見中共官員　基隆1里長遭押成今年首人

台灣基隆市一名吳姓男里長涉招攬他人赴中國大陸旅遊，行程幾乎免費。期間，團員被大陸官員誘使於明年1月大選中支持特定政黨或不投特定政黨。周四（14日），吳男涉犯反滲透法遭法院裁定羈押，其也成為大陸今年招待里長赴陸旅遊以來，首名遭羈押的里長。



基隆地方檢察署指出，吳男疑接受山東省煙台市台灣辦公室指示、委託及資助，鎖定里長為主要對象，招攬基隆市里長及親友共33人，於今年11月21日到26日赴大陸參加由中共政權或煙台市台辦出資招待的6天5夜山東旅遊團，期間，郭姓民眾協助處理赴大陸相關事宜，參加者僅需先支付5500元新台幣（約1374港元）就可參加，明顯有不相當對價。而整趟行程完畢後，各團員還可獲退還1000元人民幣，依匯率換算，形同整趟行程無須支付費用。

據檢方調查，團員赴大陸旅遊期間，大陸台辦人員會一同陪同，當地交通、景點、餐廳、住宿等費用均由陸方全部支付，陸方並安排高檔飯店、豐盛飲食招待。而在飯席間，煙台市台辦主任、副主任等都有到場，並誘使團員於明年選舉時，支持特定政黨或不投特定政黨。

吳男疑接受山東省煙台市台灣辦公室委託招攬民眾赴山東免費旅遊。圖為煙台市區。（新浪山東）

檢方表示，吳男涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法，且有滅證情事，已向基隆地方法院聲請羈押禁見；郭姓民眾無羈押必要，諭知10萬元（約2.5萬港元）交保。基隆地方法院表示，有事實足認吳男有逃亡之虞，應執行羈押。

距離台灣新一屆大選不足1個月，外界關注大陸介入選舉的問題。11月30日，陸委會主委邱太三便曾表示，中共針對台灣特定地方人士所做的落地接待，接待者都是地方台辦或統戰部門，應該都是跟選舉有關。