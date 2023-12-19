香港販毒集團夾藏14公斤K他命入台遭查獲　4人起訴、主嫌潛逃曼谷

台灣航空警察局19日宣佈，偵破香港籍伍姓犯嫌等5人，以託運行李夾藏第三級毒品K他命14.158公斤入境台灣，其中4人已遭台灣檢方緝捕並提起公訴，王姓主嫌潛逃至泰國曼谷，台灣檢方發布通緝。



據悉，這宗案件是台灣航空警察局與海關台北關今年7月間，查獲5名香港籍入境旅客，以託運行李夾藏第三級毒品K他命14.158公斤，市值達新台幣3千萬元（約合港幣745萬），立即展開調查。

航警局在調查期間發現，這5名由香港籍旅客組成的販毒集團，認為走私毒品入台可獲高利潤報酬，就以旅遊名義先至歐洲比利時與當地販毒集團接洽，策劃走私K他命入台販售。

警方查獲毒品。（台灣航警局提供）

該香港販毒集團起初先將毒品夾藏於行李箱的夾層中，再利用歐盟國家不須簽證的特性，跨越多國將毒品運送至法國巴黎，接著自巴黎機場搭機企圖闖關入境，期間集團成員為了規避查緝，還上演了諜對諜戲碼，依舊遭桃園機場查獲，涉案犯嫌也一一被緝捕歸案。

嫌犯在機場相互監控。（台灣航警局提供）

以香港籍綽號「John」為首的販毒集團，先是於今年6月間招攬數名互不相識的香港人至歐洲旅遊，並提供資金在各著名觀光景點購買精品、名錶等，藉由打扮時尚潮流穿著，企圖在桃園機場闖關。該5名香港旅客分工為接應組及攜帶組，接應組2人先行飛抵台灣，並全程監控另3人入境情形。

行李箱夾層起獲毒品。（台灣航警局提供）

未料，其中一名攜帶毒品闖關之一的黃姓嫌犯臨時退縮，並稱要上廁所「尿遁」入境，伍姓及何姓2嫌攜帶14公斤毒品則為台北關查獲，隨後交由航警局刑事警察大隊偵辦。台灣刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隨後於北市萬華區一帶緝捕逃逸之黃、劉2嫌，待桃園地方檢察署依違反毒品危害防制條例罪嫌，將4人提起公訴，並允許航警局於19日發布新聞該毒品走私案。

唯綽號「John」的王姓主嫌見東窗事發，於案發翌日隨即與在台接應之女友潛逃至泰國曼谷，已遭台灣檢方發布通緝在案。