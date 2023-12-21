台灣大選︱侯友宜發布兩岸政見：三項監督、四大戰略推動兩岸關係

國民黨總統候選人侯友宜12月21日發布兩岸政見，侯友宜表示，其兩岸政策一定會在《中華民國憲法》和台灣《兩岸人民關係條例》的法令原則下，以「保護國家人民的安全」為基礎，堅持台灣的民主自由制度，台灣的未來由2,300萬人來決定。希望兩岸能夠重啟溝通，在完善的監督機制下，保障台灣人民的權益，也讓兩岸能夠和平、穩定。



侯友宜指出，民進黨執政下，兩岸完全不交流、不溝通，台灣海基會及大陸海協會事務性協商的對話停滯，無法保障台灣人民的基本權益，「共軍擾台」頻率與強度也增高，政府欠缺對話管道下，無法管控風險。對兩岸交流更增加了限制，陸客、境外生越來越少，尤其，兩岸政策決策毫無監督、決斷專行，言行不一，所承諾的「兩岸監督條例」立法，八年來毫無進展。

侯友宜表示，「捍衛國家安全」、「保障台灣人民人權」是其兩岸政策的兩大目標，其中兩岸對話必須優先談人權問題，為加強保障台灣人在大陸的人身自由，提出三項具體主張，包括將運用兩岸海基會、海協會的聯繫機制，杜絕台灣民眾被無理盤問、留置與騷擾；落實台灣民眾人身自由受限案件24小時通報機制；以及將行政拘留案件，納入《兩岸司法互助協議》。

國民黨總統候選人侯友宜12月21日舉行「兩岸政見發布會」，左起施威全、侯友宜、劉德勳、左正東。（侯友宜競選辦公室提供）

侯友宜強調，兩岸交流過程中，一定要有監督機制，因此將建立「國會」、「司法」、「青年」三個監督機制，做到廣納社會意見、落實公開透明，並確保兩岸關係進展，符合台灣最大多數民意。「國會監督」機制部分，承諾將在一年內完成「兩岸協議監督條例」立法；「司法監督」部分，則將建立必要的社會安全網，並確保司法獨立、公正的運作，也監督各級政府，包括總統本人，都必須遵守相關法規；至於「青年監督」機制，未來會在台總統府下設置「青年兩岸事務委員會」，由18到40歲來青年組成，確保台灣青年意見落實在兩岸政策。

至於四大戰略縱深，侯友宜也說明，第一項為「國防戰略」，就職後10個月內將公布「中華民國國家安全戰略」，將「3D戰略」（嚇阻Deterrence、對話Dialogue、降低緊張De-escalation）進一步具體化，達到「促進繁榮」、「確保民主」與「強化安全」的目標。第二項為「對話戰略」，在就任一年內即會啟動海基、海協的兩會對話協商，優先確保人權、解決民生問題，並透過全面恢復民間交流，降低敵意、累積善意。

第三項是「執法戰略」，除了充分落實既有的《兩岸司法互助協議》外，也要擴大參與跟國際之間的打擊犯罪，台灣、大陸、其他國家必須緊密的合作，如此才能讓政府公權力成為台灣人民生命財產最堅實的保障。最後則是「經濟戰略」縱深，除了爭取加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、「印太經濟框架」（IPEF）等重大區域貿易協定外，就職一年內重啟《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）平台解決貿易爭端的機制，在「兩岸協議監督條例」完成後，逐步推動下一步兩岸貿易談判。

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今日包括台灣前陸委會副主委劉德勳、台灣大學政治系教授左正東、東吳大學全球華商研究中心諮委施威全皆共同出席記者會。

劉德勳表示，當前兩岸對等、尊嚴的各種協議及交流受到停滯，但侯友宜能在《中華民國憲法》的基礎上，對外宣示會本着「國家安全」、保障人民權益及堅持民主的立場，來發表兩岸政策，對捍衛我們的「國家主權」及主體，是站穩了非常堅定的立場，有這樣的立場，才有可能兩岸在未來交流中，保障人民權益、確保和平交流及區域穩定建立最好的起步點。

施威全代表台灣陸委會前主委賴幸媛表示，人權對維護台灣主體性非常重要，支持侯友宜主動與中國大陸協商人權議題的主張，過去和陸委會同仁透過官方對官方的協商管道，簽署了《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》、《兩岸投資保障協議》，都談到人權議題，但過去七年多都停滯了，希望未來新的總統能夠透過今天宣布的政見，持續主動與大陸談人權議題。

左正東也說，今天兩岸政策中的三個監督管道，貫徹侯友宜過去所堅持的公開透明的原則，司法監督的部分，是為因應未來民間全面開放交流後，能加強社會安全網，讓人民放心；而蔡英文政府上台後，也看不到在兩岸政策上有民間的審議及讓在野黨參與的機會，變成一黨獨斷的政策，不利凝聚社會共識與信任，因此侯友宜也提出在台總統府下設置「青年兩岸事務委員會」，聽取各界青年的意見。