2024台灣大選政見會｜侯友宜：台獨引戰　賴清德：拒絕統一假和平

台灣總統大選首場電視政見發表會今（20）晚間登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜3人首度同場交鋒、講述政見。



今場公辦政見發表會雖不採辯論形式，未有交叉詰問等環節，不過每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間是分3輪、每輪10分鐘方式進行，仍有言辭攻防的空間。

侯友宜在首輪發表將砲火對準執政的民進黨，強調這場總統大選是戰爭和平的選擇，《中華民國憲法》就是兩岸政治上的護國神山，並呼籲賴清德今天公開終結民進黨「台獨黨綱」。

侯友宜表示，民進黨執政7年多來，人民感受的痛苦指數創10年新高，貧富差距越來越大，有六成台灣民眾希望政黨輪替，抨擊民進黨一黨專制，弊案不斷，是貪腐無能的保證。侯友宜並舉獨立機關「國家通訊傳播委員會」（NCC）箝制言論自由，促進轉型正義委員會變成民進黨清除異己打手等例，直指「民進黨變成新威權」。

國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會率先發言，抨擊民進黨執政是台獨引戰，戰爭將越來越近。（TVBS直播截圖）

針對兩岸關係，侯友宜拿出賴清德在擔任國大代表時曾高舉「台獨萬歲」的手板，質疑如今到了要參選總統，賴清德卻硬拗說務實的台獨工作者有定義上的不同，詰問賴清德「過去要台獨，自稱是務實台獨工作者，現在要選總統，到底要怎樣？是要騙選票？一下說要維持現狀，連護照、國慶日，中華民國標誌都越來越少」。侯友宜強調，「台獨引戰，戰爭越來越近」，並重申其反對一國兩制，也反對台獨立場。

接續發言的賴清德則「左右開弓」，點名侯友宜既要守護中華民國，又接受九二共識，「難道不知道中國國家主席習近平去年20大再次強調，九二共識就是一個中國原則、一國兩制」，質疑侯友宜所謂中華民國空間在哪？對於主張兩岸一家柯文哲，賴清德質疑，「接受一個中國原則，要如何走蔡英文外交路線」？賴清德點名侯友宜、柯文哲二人，都無法保衛台灣生存，稱「我們都一樣追求和平，你們（侯友宜、柯文哲）走向統一假和平，我是維持現狀真和平」。

民進黨總統候選人賴清德於政見發表會居次發言，點名侯友宜、柯文哲二人，都無法保衛台灣生存。（TVBS直播截圖）

對於兩岸關係發展以及重啟兩岸服務貿易協議（服貿）等問題，賴清德重申，「和平無價，戰爭沒有贏家，願意在對等尊嚴前提下，敞開大門與中國（大陸）合作」，並再次承諾保台4使命，要透過實力備戰、避戰，保衛台灣。

但對於攸關兩岸經濟的服貿協議，賴清德將其定義為「過時的服貿協議」，質疑在野主張把台灣經濟鎖進中國，「開放大量中生來台就業，對台灣人民生活比較好嗎」？

最後發言的柯文哲表示，台灣必須成為中美溝通橋樑，矢言打造台灣成為團結和諧共榮社會。面對民進黨與國民黨兩大黨夾殺，柯文哲承諾當選總統後，一定建構民主、自由、繁榮、和平、團結、和諧的台灣，「2024是台灣的命運轉捩點，要留在藍綠惡鬥的泥淖，還是走向新政治新文化？」同時，柯文哲也意有所指，自詡清廉勤政愛民，不會貪污，不是「大撒幣」製造仇恨。

民眾黨總統候選人柯文哲於首場政見發表會稱，「2024是台灣的命運轉捩點」。（TVBS直播截圖）

柯文哲席間強調，「國家自主、兩岸和平」是對兩岸關係的基本態度，主張以對等尊嚴方式與大陸展開交流，但也示意提升台灣國防預算，達GDP 3%以上以強化國防力量，「沒有國防力量也無法與對岸對等尊嚴的談判」。