聲援好友黎智英呼籲北京善待香港　趙少康批民進黨：怎麼不講話？

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力，涉嫌違反《港區國安法》，案件將於周一（12月18日）在西九龍法院（暫代高等法院）開審，料將審訊80天。



台灣總統大選將至，國民黨副總統候選人趙少康12月18日赴台大演講時，公開聲援黎智英，更質疑「民進黨不是一直關切香港嗎，遇到這事情卻不講話」。《聯合報》報道，趙少康並稱，香港原是英國殖民地，香港風俗跟大陸不同，大陸要尊重。他也呼籲北京要善待香港。



黎智英：圖為2021年2月1日，壹傳媒創辦人黎智英乘囚車離開香港終審法院。（Reuters）

趙少康說，黎智英是他的好朋友，黎智英關心香港的民主，黎母100歲過世時，把黎智英叫到床前告知「你有的一切都是香港給你的」，所以要為香港的民主奮鬥到底，這是母命、遺命。實際上因為香港情勢很混亂，後來他跟黎智英講不要回香港，留在台灣，黎智英堅持要回去，結果回去就被抓了，趙少康稱，「他一抓就關了1000天，這是慘無人道」。

趙少康稱，如果有公平的法律、公平的審訊，按照法律也尊重，但是黎智英不能請律師，港府自己指派了3名法官，庭訊已延了2次，「大家對於這樣的審訊會不會真的公平也都很懷疑，所以應該表示關切」。

趙少康也質疑民進黨不是一直關切香港嗎？遇到這事情不講話了，這也很奇怪，且黎智英是媒體，是媒體的經營者，媒體是民主的第四權，受到這樣的羈押，甚至受到這樣的迫害，大家都要關切，媒體也應該要關切才對，做媒體的人更要關切。

12月5日國民黨侯友宜（左）、趙少康（右）陣營發布「侯康配」官方形象照。（侯友宜競選辦公室提供）

趙少康指出，香港原來是英國殖民地，香港風俗、習慣、思想跟中國大陸當然不同，大陸要尊重，香港要爭取民主，也是人民需要，能否大家互相能夠談判、妥協一下，彼此讓一步，而不是強制抓人，讓民主人士跑掉。

他表示，兩周前的區議員的選舉投票率27%，香港民眾已經用腳證明民心向背，再次呼籲北京要善待香港。