黎智英案｜法官裁定控方沒有逾時檢控　明年1月2日正式開審

壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中港實施制裁，涉違國安法，他和三間《蘋果日報》相關公司，被控串謀勾結外國勢力，及串謀發布煽動刊物等共四罪案，控辯雙方早前就煽動罪的檢控期限爭辯，辯方指該例有列明6個月的檢控期，認為律政司提控時已逾期，認為法庭應無權審理，控方卻對檢控期的算法有不同詮釋，強調未有逾時。案件今（22日）在西九龍法院（暫代高等法院） 續審，法官裁定控方沒有逾時檢控，並將案押後至明年1月2日，到時控方會讀出開案陳詞。



4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

黎智英還柙3年，身型消瘦了不少。

串謀控罪具持續性須由最終日開始計算

法官裁定當控方向法院提出相關告發時，煽動罪的檢控已經「開始進行」。在本案中，裁判法院於2021年12月14日，收到律政司就煽動罪的檢控書，屬開始檢控。法官亦裁定由於該項煽動罪是串謀控罪，屬持續罪行，因此其時限須由指稱串謀的最終日期後才開始計算，在本案而言，即2021年6月24日。

法官有司法管轄權審理

由於針對各名被告的煽動罪檢控於2021年12月14日開始進行，早於2021年12月24日檢控時限屆滿，所以有關檢控沒有逾時，法官亦有司法管轄權審理。

黎智英案在西九法院審理。(林靄怡攝)

就煽動與串謀的條文有不同詮釋

被告被指涉及的串謀發布煽動刊物罪，設有檢控時限，須在6個月之內提出檢控。惟以那個時間點作開始，控辯雙方有不同看法，因煽動罪在《刑事罪行條例》第11條，及有關串謀罪行的第159D條條文，有著不同的詮釋。

控方稱已在限期內知會法庭

控方認為，把檢控通知法庭已屬提出檢控。控罪指被告於2019年4月1日至2021年6月24日期間，發布至少160篇煽動文章，應以控罪最後一天開始計算，並在6個月內提出檢控，即最後期限應為同年12月24日。控方於2021年12月13日知會法庭，因此未有逾時。

辯方堅稱被告現身應訊才算檢控

辯方卻指，若以控罪首日的2019年4月1日開始計算，控方須在同年10月1日前作出檢控。即使法庭不接受此說法，黎智英一方認為應以控罪最後一天，即2021年6月24日開始計算，亦應在2021年12月24日前提控。但辯方認為應以被告就控罪親身到庭才算是檢控。黎在2021年12月28日被帶到法庭就這罪應訊，當時已超過檢控期限4天，認為控方有逾期之嫌，認為法庭無司法權審理。

串謀屬持續性罪行動點在協議

法官判辭指，串謀屬持續性罪行，重點在於協議（agreement）何時達成，而非何時執行。根據終院案例，在一些持續發展的串謀案件中，控罪日期完結一刻，檢控時限才會開始計算。辯方稱檢控時限是從串謀協議中，首個實際行爲「實行（cosummated）」之時起計，法官拒絕接納這個説法，並指倘若串謀行爲只涉一次性行爲，情況會有所不同。然而，本案被告與他人串謀實行多於一次的違法行爲，串謀協議必定是持續進行。

以完結日計算看不到造成任何不公

法官認爲，只要控方有足夠證據指控被告在控罪日期之間，按照同一串謀協議行事，法庭實在看不到檢控時限要從控罪日期完結起計算，會對被告造成任何不公，因此裁定案中6個月的檢控時限，應從控罪日期完結的2021年6月24日開始計算。換言之，控方需在2021年12月24日之前提出檢控。

辯方引用案例在本案不適用

至於辯方爭議如何界定控方何時開始檢控，並引用英國案例指法庭應以被告到法庭答辯日作准。法官指雖然辯方引用的案例同樣涉及法例演繹，但該案例所屬的司法管轄區與香港的刑事訴訟程序不同，案例關鍵字眼為「法庭程序（proceeding）」，而非本案所爭議檢控「開始進行（begun）」的定義，故認爲案例並沒就如何理解檢控「開始進行」定下任何原則。相反，終院早已確立一系列對法例演繹的原則。

開始檢控因通知法庭起計

法官又指，控方展開刑事檢控，可能早於該被告親身到庭。同時，裁判法院收到控方的同意檢控書後，便可向被告發出通緝令，或發出傳票指示該被告出庭應訊。該程序屬法庭的事務，而非控方。法官因此認為，控方開始檢控必然是他們有權管轄的事項，即檢控通知法庭。

法官認為，涉及煽動罪檢控時限的 《刑事罪行條例》第11條，雖然曾使用「Begun(開始)」和「instituted(提出)」，但都是表達「提出告發」。就辯方認為，被告就控罪親身出庭才算是開始檢控，法官則指以辯方說法，被告因留院、不在香港或潛逃，在檢控時限制後才被帶上法庭，便屬逾時檢控。法官指，此情況明顯不是立法原意。

法官因而認為，就檢控通知法庭屬開始檢控。而在本案中，裁判法院於2021年12月14日收到控方相關文件，當時屬開始檢控，為同月24日的檢控時限前。

裁定控方檢控沒有逾時

此外，黎的律師指法庭裁定於2021年12月14日屬開始檢控，因應該罪有6個月的檢控時限，以此推算，則是否控罪應由同年6月14日開始計算，至2021年6月24日。惟法官李運騰認為法庭已裁定該罪沒有逾時檢控，相關控罪的日期則列明為2019年4月1日至2021年6月24日，不明白黎要澄清何事，又認為案件續審當天，可以聽取答辯和控方讀出開案陳詞。法官要求黎智英一方就澄清的事項於續審前向法庭呈交書面陳詞。

案件編號：HCCC51/2022