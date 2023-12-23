趙少康指對陸依賴不減反增　台官方：對陸出口佔比降至35%創新低

台灣大選下月舉行，兩岸關係走向備受關注。國民黨副總統候選人趙少康質疑蔡英文上台後，對中國大陸市場依賴更深。對此，行政院經貿談判辦公室周五（22日）回應指，截至11月，台灣對中國大陸出口1389億美元，佔比由2010年的42%降至35%，創下新低。



在公辦電視政見發表會時，趙少康質疑民進黨提出新南向政策，但對中國大陸市場的依賴，反而比以往更多。晚間，經貿辦則透過文字說明反駁，指出新南向政策帶動新南向貿易，且分散市場成效佳，貿易總額部分，台灣與新南向國家貿易總額自2016年958億美元，增加至2022年1803億美元，成長88.2%，增速優於台灣對全球貿易成長，也大於對中國大陸的成長。

經貿辦指出，新南向政策帶動新南向貿易，且分散市場成效佳。圖為台北市。（travel.taipei）

出口金額方面，截至今年11月，台灣對全球總出口3926億美元，對中國大陸出口1389億美元，佔比由2010年的42%降至35%，創近21年來同期新低，美國、東盟及日本則有明顯增加，顯見分散市場成效。

經貿辦進一步稱，累計今年1至10月，台灣對新南向國家貿易順差已達211.54億美元，較2022年同期增加39.3%；對中國大陸貿易順差則較去年同期減少21.2%；投資方面，以2022年為例，台灣對新南向18國投資達52.7億美元，對中國大陸投資僅50.5億美元，今年截至9月也達43.30億美元，持續超越對中國大陸投資的25.29億美元。另一方面，新南向遊客佔整體來台旅客比重大幅增加，從2016年的16.8%，大幅成長為2022年的37.6%，預計今年新南向國家赴台遊客約可恢復到疫情前的八成。