大陸對台貿易報復步步驚心　軟硬兼施促台回到談判桌

大陸商務部12月15日提前公布認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，隨後國務院關稅稅則委員會20日公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓。台灣專家普遍認為，陸方「擠牙膏式」的經貿制裁「後面陸續還會有」。對台灣產生的影響，用「步步驚心」來形容，一點都不為過。



官方老神在在 業界憂心忡忡

大陸首波公布中止ECFA關稅減讓產品清單，包括丙烯在內一共12項，均為ECFA「貨品貿易早期收穫產品清單」（早收清單）88項石化產品的其中部分。台灣經濟部一如既往發出不痛不癢的新聞稿，表示上述產品對陸出口值正在下降，且台灣石化業者早已開始分散布局，故「（大陸）經濟脅迫行為的成效將相當受限」。台陸委會更是措詞強烈，痛批「中共如一再企圖介選，終將自食惡果」。

相對於台灣經濟主管部門雲淡風輕的研判，台灣石化業者卻提出截然不同的看法。台灣石化公會指出，倘若石化業全部恢復正常課稅，以平均稅率7.38%計算，一年便要多繳新台幣163億稅金，且「石化產品上下游相互牽動，受打擊層面相當大，可說是幾乎石化產業全面都受到波及，因為下游產品取銷關稅優惠，連帶上游需求也會遭到影響。」

中國大陸以違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定為由，對丙烯等12項台灣產品進口中止協定稅率。（財政部網站截圖）

台灣商總理事長許舒博則表示，ECFA開始取消，「短期內就會有影響，企業一定會受傷，絕對還有下一波」，「大陸的動作就是逼台灣執政黨協商談判，所以政府反應要愈快愈好，才得以及時止傷。」台灣石化業龍頭台塑集團更於22日發出聲明，表示對台灣很多產業影響很大，呼籲兩岸政府能夠對話，儘速協商解決兩岸經貿中的各類問題。

《香港01》在台灣實際訪問產業界人士對此的看法，他們認為疫後時代兩岸經濟均不景氣，大陸中止部分產品的關稅減讓，短期內或許影響不大，等只要等到景氣復甦之後，台灣勢必會感受到強烈的衝擊。因為台灣不能只看兩岸之間的經貿關係，還要看到大陸與日、韓、東盟（ASEAN）等其他地區也簽有自貿協定（FTA），台灣產品進口關稅一旦被拉高，在市場上的競爭力必定大減。

另外一位產業界人士以「上游打個噴嚏，下游就大地震」來形容石化產業鏈的特色，此次被制裁的12項產品屬於石化業的中上游，對於下游影響肯定不小。他也說，台灣經濟乃出口導向，而且依賴大陸市場，大陸的經貿反擊措施就算再小，長期對台灣經濟都會造成很大的傷害。

圖為山東省青島市的石油化工企業廠區。（VCG）

台灣官方與業界人士觀點兩相對照，前者老神在在，後者憂心忡忡。為何會出現這樣的落差？受訪的台灣產業界人士告訴《香港01》，台灣或許對大陸政治軍事的「文攻武嚇」無感，但包括封鎖農漁業產品的民生經濟制裁，絕對會有直接的衝擊。問題是台灣民主不夠成熟，社會上充斥着愚昧無知的看法，往往被政治人物以意識形態帶風向，結果就是「為反對而反對」、「為站隊而站隊」。

九二共識到了生死存亡關頭

事實上，根據台灣財經網媒「MacroMicro 財經M平方」的資料，從個別產業來看，石化產業、機械設備產業和紡織產業為前三大受ECFA影響金額最大者。就算相關產業有持續降低對中國大陸的依賴，但普遍仍有10%至30%不等佔比，機械設備甚至仍有高達46%仰賴中國大陸的需求。

中國大陸為何在現下這個時機點對台「出手」，而且使出的招式還是台灣1996年總統民選以來從未遭遇過的貿易報復？說到底原因很簡單，一來是台灣方面的「業力引爆」，兩岸自2002年前後分別加入世界貿易組織（WTO），又於2010年簽署ECFA，可是台方始終未履行WTO與ECFA的規範和協議，對大陸產品採取歧視性的禁止輸入。

2009年6月14日，民進黨推動反ECFA公投。時任民進黨主席蔡英文說，ECFA是「糖衣毒藥」，會讓台灣被中國鎖住。（資料圖片）

二來是ECFA的簽署，乃是基於「九二共識」的政治互信基礎，從而有的大陸「惠台讓利」政策。民進黨蔡英文政府近八年來拒絕承認「九二共識」，又曾經叫囂ECFA是大陸對台的「糖衣毒藥」。既然台灣否認了政治互信基礎，大陸的經貿惠台讓利又要如何持續下去？

三來中國大陸也要面對內部產業升級發展之後，兩岸之間高度落差的不平等經貿待遇。無論是加入WTO還是簽署ECFA之後，大陸自身產業發展都可說是今非昔比，基於市場發展考量，不可能不回應台灣單方面無理的貿易壁壘。

四來2024大選在即，無論就民進黨還是國民黨候選人當選，對於「九二共識」來說，都走到了一個「生死存亡」的關頭。畢竟「九二共識」長年在台灣被妖魔化，民進黨甚至將之扭曲嫁接到「一國兩制」，而國民黨口頭上雖然還會提「九二共識」，但內心也受政治主流風向的影響，對其避之唯恐不及。

2024台灣大選首場電視政見發表會12月20日晚間登場，民眾黨總統候選人柯文哲（左）、民進黨總統候選人賴清德（中）、國民黨總統候選人侯友宜（右）三人首度同場交鋒，政見會抽籤的發言順序為侯友宜、賴清德、柯文哲。（Reuters）

特別是第四點，中國大陸要利用ECFA這條套在台灣經濟脖子上的繩索，在需要時拉緊一點。目的就是要促使民進黨與國民黨未來在面對兩岸關係時，必須要回到以「九二共識」為基礎的談判桌上來。

「貿易報復」目的促台談判

這也是為什麼，陸方20日才宣布對12項產品中止適用ECFA的協定稅率，又於22日起恢復台灣石斑魚的輸入。台灣社會很多人看不懂這兩項似乎前後矛盾的「神操作」，但只要明白背後陸方的邏輯與目的，其實毫不矛盾，反而能看出其軟硬兼施、操控自如，「牢牢掌握主動權與主導權」。

箇中的奧秘就在於「談」這個字。大陸海關總署先於6月20日恢復已暫停將近兩年的鳳梨（菠蘿）與釋迦（番荔枝）進口，背後關鍵即台東縣長饒慶鈴今（2023）年兩度率團赴陸，試圖重啟鳳梨釋迦輸陸的機會，又呼籲台灣農民要按照相關要求，儘速取得產銷履歷證明，「做到有害生物零檢出，把品質越顧越好」。

大陸海關總署決定自2023年12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入。圖為台灣東港龍膽石斑魚。（VCG）

同樣的，在大陸恢復台灣石斑魚進口之前，背後能看到台灣業者經過多種管道反應，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。此外，還能看到國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者改進，帶領台灣業者赴大陸參訪，表達關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，並提供了部分台灣業者的改進情況。

因此，國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，「只要堅持『九二共識』、反對『台獨』，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。」這段話台灣或許覺得又是老生常談，卻是兩岸經貿互惠的「通關密語」。

可以想見，大陸對台百寶箱中，光是經貿可動用的道具，都是台灣方面難以預料的，接下來會以什麼形式、什麼節奏繼續出招，不只是台灣執政黨的難題，更是有意角逐大位的各陣營候選人都必須直面的課題。大陸在和平統一台灣的進程中，拉住台灣回到「九二共識」的軌道，必然是其重中之重，所謂的「貿易報復」，恐怕只是第一招而已。