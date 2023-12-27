女學生找契哥出頭！新北市中三生遭割頸不治身亡　醫生：黑暗校園

12月25日，新北市一名楊姓中三學生只因為與隔壁班的女學生有口角，女方竟找同班的郭姓「乾哥」（港稱：契哥）出頭，隨後，乾哥哥跑去楊姓學生爭論，中途拿出一把彈簧刀連刺胸、頸，楊姓學生搶救兩日後傷重不治，校方悲痛證實。



事件在台灣引起對校園安全、校園暴力的關注。據了解，事發時老師在場，但未能阻止憾事發生，台灣知名醫師姜冠宇更發文嘆，「標準的黑暗校園。」



韓劇《黑暗榮耀》聚焦校園霸凌議題（《黑暗榮耀》劇照）

事發當天（25日）新北市中學一名女同學前往楊姓學生班級找朋友時，被楊姓同學要求離開，楊姓男學生指「妳又不是我們班的，怎麼可以進來？」要求她出去；她氣得甩門離開，回班上向郭姓「乾哥」哭訴，要求幫忙出氣。郭姓學生後去找楊姓學生理論爆發口角，拿出彈簧刀朝楊姓學生胸頸猛刺，楊姓學生搶救兩日後於昨晚宣告不治身亡。

報道指出，事發時正值中午用餐時間，儘管老師、同學都在場，但因事件發生太突然，旁人來不及制止。警方偵辦後，昨將行兇男學生及涉嫌教唆的少女雙雙依殺人未遂送辦，少年法庭昨裁定少年收容、少女責付監護人。

台媒指出，楊姓被害學生是家中次子，上有一個姊姊，平時表現良好，父母很難接受孩子竟然在學校被刺殺，連日來守在醫院裡，也拒絕了加害學生父親的探視，只是不斷重複說道「希望孩子健康回到我們身邊」。

《黑暗榮耀》聚焦校園霸凌，引發廣大關注。（《黑暗榮耀》劇照）

加害學生曾丟雞蛋霸凌同校女學生：要求對方磕頭認錯

台媒報道，警方調查，涉入這起校園喋血案的男女中學生，原就讀另一所國中，他們常在宮廟鬼混，認識不少天道盟太陽會、華山幫分子，不時以幫眾名義惹事生非；今年二月兩人夥同另5名學生，丟雞蛋霸凌原國中一名女學生，還拍下被害女生頻磕頭認錯的影片，上傳網路社群，引發熱議，事後兩人轉學至現在的學校就讀。

此外，台媒指出，15歲的郭男過去曾因傷害等案，多次受少年法庭審理，5月才離開少年觀護所，回到校園後，也是校內的問題學生，偷偷攜帶刀械進入校園，讓同學心生恐懼。

對於此次事件，台灣知名醫師姜冠宇難過說，聖誕節竟然還會發生這種事。姜冠宇認為，此事凸顯校園安全的層層落實每一環有問題，「同學們還發展到找危險人物當靠山，校園暴力零容忍形同不存在的觀念，一點道德觀念都沒有；老師在扮什麼角色都不知道，這就是標準的黑暗校園。」

姜冠宇最後說，他若是在這學校孩子的家長，「哪怕是相關班級與否，我絕對不會讓我的孩子繼續待在這間學校。」台媒報道指，現場有不少學生目擊事發經過，「一路哭著回家」，校方也已介入安排心理輔道，更將全班更換教室。