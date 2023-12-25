台網紅在日本酒店床前拍片煎海鮮牛排　網民狂轟：把台灣的臉丟光

台灣YouTuber「貓與香菜」之前上傳的舊影片被網友挖出並公審，她曾在日本酒店的房間內使用電烤盤煎烤海鮮、和牛排，引來一片罵聲痛批她丟台灣人的臉。



FB社團「日台交流廣場」中有網友貼出一張截圖，畫面中可見1名女YouTuber在房間內擺起電烤盤，開始煎干貝、牛排等食材。誇張的是，這並不是在自己家中，而是在日本酒店房間裡，發文網友痛批：「去日本住飯店如果沒有廚房的話，也不能學台灣這個YouTuber一樣自己在飯店房間裡。」

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發文網友還指出，因為除了床鋪外，窗簾跟沙發這些布織品都會沾染到油煙味，也很容易造成電線走火，這在酒店也都是絕對絕對禁止的行為。貼文曝光後，底下網友紛留言砲轟，「希望別又被日本人看壞台灣人」、「為了點閱率把台灣的臉都丟光了」、「飯店業者後續處理如果發現房間染上味道，應該會跟她求償」、「不要說你是台灣人欸拜託」、「高耗電量的東西又在多人的旅館，發生火災怎麼辦」、「丟台灣人的臉」。

事實上，這支影片是擁5萬訂閱的YouTuber「貓與香菜」於去年12月上傳的，雖她在影片中有提到，該間酒店有提供廚房，房間內有電磁爐、微波爐等設備，但仍讓許多網友不買帳，認為即便有廚房也不能在床前牛排，目前這部影片也被設為不公開。

稍早「貓與香菜」針對此事也親自回應了，「關於這次在日本飯店烹飪引起的爭議，很抱歉佔用公眾資源，針對大家提出的疑慮我有幾點說明，影片中我們有提到，做這個企劃的時候我特地找了一間有廚房、可以烹飪的公寓式酒店，所以飯店本來就有廚房，提供電磁爐、鍋子、廚具和餐具，原本打算是在電磁爐上做拍攝，但影片我們也有提到飯店較為老舊，房間內的抽油煙機開啟後似乎沒有在運作，才會決定另外在日本當地買電烤盤並在在通風良好的落地窗戶旁拍攝。」

她表示，「對於影片造成的不良示範以及造成大眾誤會深感抱歉，也很抱歉拍影片的時候並沒有在電磁爐上做烹飪，之後對於影片拍攝的內容會用更加嚴謹的態度去審核，也感謝所有網友的批評指教。」

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