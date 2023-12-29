有片｜台駐梵蒂岡使館門牌遭陸客塗抹鼻涕　官方回應：對自由過敏

近日，社交網絡瘋傳一段影片，顯示數名疑似來自中國大陸的年輕人到台灣駐梵蒂岡的大使館外拍攝，其中一名男子竟將鼻涕塗抹在使館的門牌上，然後逃離。台方周四（28日）證實影片，指事發於周一（25日）下午，涉事的陸籍年輕人有5名，並稱這是「對民主感冒，對自由過敏」。



+ 4

周一下午4時38分，涉事數名男女來到位於聖伯多祿大教堂前方大道的台灣駐梵蒂岡大使館，其中一名女子持手機拍攝，另一名男子則來到使館的門牌旁，用力擤了幾次鼻涕，之後塗抹在門牌上，現場傳出笑聲。

看到網傳影片後，使館立即調閱建築大門的閉路電視片段並向警方報案，同時請清潔人員消毒門牌；對於幾名陸籍人士做出的不理性脫序行為，使館表達嚴正譴責。

周四，使館在Facebook帖文中表示，根據網絡消息指出，涉事的陸籍人士是學生，「如果真是如此，那麼這個低劣玩笑所真正傷害及玷污的，恐怕是廣大中國人民在海外的形象及國際觀感了」。使館強調，不會寬容這類行為，已把清晰影片和相片交予意大利警方，而警方也對這離譜的案件頻頻搖頭苦笑。

使館又在Facebook帖文中諷刺道，從男子噴在自己手上的鼻腔分泌物研判，他可能患上了感冒或過敏，「這症狀很有可能是對民主的感冒，以及對自由的過敏。」